Цифровой помощник в вопросах здоровья

С начала года через платформу «Макс» жители Чувашии более 41,2 тыс. раз записывались на прием к врачам, а медики с помощью чат-бота провели более 24,4 тыс. телемедицинских консультаций, закрыли и сформировали удаленно более 20,6 тыс. электронных листков нетрудоспособности.

В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» продолжается цифровая трансформация системы здравоохранения. Цель — сделать получение медицинской помощи максимально удобным и доступным для каждого жителя республики. Одним из ключевых элементов этой стратегии стал национальный мессенджер «Макс».



Источник: Минздрав Чувашии.