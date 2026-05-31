Сотрудники Росгвардии передали оружие в зону СВО

Специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Чувашской Республике продолжают организовывать передачи оружия для подразделений Министерства обороны Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции.

Очередная партия охотничьего длинноствольного оружия, собранная неравнодушными гражданами республики, уже передана в одну из воинских частей ВДВ. В этот раз на передовую отправилось 12 единиц оружия 16-го калибра и патроны к нему. Всего же с начала года обеспечена передача в Вооруженные Силы России порядка 70 единиц охотничьего оружия и более 1000 патронов к нему.



Граждане, желающие пожертвовать оружие в пользу воинских частей и организаций Минобороны, могут обратиться в территориальные подразделения Росгвардии, где офицеры помогут составить все необходимые документы (договор пожертвования, акт приема-передачи) и организуют передачу сданного оружия и патронов к нему в воинские части.

Источник: Управление Росгвардии по Чувашии.