Как пройти через экзамены и не потерять себя

Последние дни мая. За окном весна, а в головах у одиннадцатиклассников — экзамены, выбор вуза и страх ошибиться. Подготовка к ЕГЭ для многих превращается в марафон без финиша.

Как сохранить дисциплину, когда силы на исходе? Как совместить учёбу, волонтёрство, олимпиады и при этом остаться жизнерадостным с друзьями и семьёй? И главное — откуда брать поддержку, когда будущее кажется туманным? Эти вопросы волнуют почти каждого выпускника. Но иногда один живой пример помогает понять, что ответы существуют. Поэтому я решила не давать общих советов, а показать реальную историю. Историю той, кто сейчас сам проходит через это испытание.

Моя собеседница – ученица школы № 6 Татьяна Анисимова. Она успешно совмещает учёбу с волонтёрством и олимпиадами. За плечами у неё сотни часов добрых дел, выходы на республиканские этапы ВсОШ по физике и астрономии.



«Волонтёрством я стала заниматься благодаря своему классному руководителю Евгении Александровне Сапожниковой. Именно она вдохновила меня, — рассказала Татьяна. — За три с половиной года я отработала 389 часов: начинала с экологии, а на данный момент больше всего достижений у меня в разделе «Дети и молодежь». А в олимпиадах я начала участвовать еще в 7-м классе, с 8 по 11 классы ежегодно выходила на республиканские этапы ВсОШ по физике и астрономии. Этих результатов я смогла достичь благодаря моему учителю физики Любови Руслановне Ивановой».



При этом учёба в школе всегда была для Татьяны на первом месте. Девушка училась на «отлично», 9-й класс окончила с красным аттестатом и стремится получить по окончании 11-го класса золотую медаль.



Татьяна будет сдавать физику, русский язык и профильную математику. Готовиться к экзаменам она начала в 10 классе, но усиленная работа пошла именно в 11-м. «Самое сложное в подготовке — это дисциплина, — считает выпускница, — ведь именно она служит основой в те моменты, когда силы уже на исходе. И стараюсь сохранять баланс: проводить свободное время с друзьями или семьёй». По признанию девушки семья остаётся главным источником поддержки. Ведь именно близкие помогают справляться с волнением, поддерживают и придают уверенности в силах.



С будущей профессией Татьяна пока до конца не определилась, но направление уже выбрала: «Признаться, сейчас ещё сложно до конца понять, кем я хочу стать, но меня привлекает инженерия, поэтому в планах — поступать в КНИТУ-КАИ». Тем, кому только предстоит сдавать экзамены, она советует при выборе профессии прислушаться к себе и своим желаниям, не переживать из-за ошибок, поскольку они неизбежны, особенно в начале пути, и сохранять дисциплину, не забывать о близких и проводить с ними больше времени.



Конечно, путь Татьяны — не готовый рецепт для всех. У неё есть любимый учитель, который увлёк физикой, поддерживающая семья и сильная самодисциплина. Не у каждого выпускника есть такой тыл. Но главный совет — прислушиваться к себе и не бояться ошибок — универсален. Возможно, именно в этом и кроется ответ на вопрос, как пройти через экзамены и не потерять себя.

Дорогие выпускники, желаю вам лёгких экзаменов и чтобы все ваши старания обязательно увенчались успехом!



А. Коконкина, студентка 2 курса факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧувГУ.