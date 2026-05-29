Динамика умеренно положительная

Социально-экономическое развитие Чувашии за январь—апрель 2026 года характеризуется умеренно положительной динамикой по ряду ключевых направлений: в промышленности,

сельском хозяйстве, торговле и уровне заработной платы.

Индекс промышленного производства за четыре месяца, оценочно, составил 111 %, а в обрабатывающем секторе – 112 %. С этим показателем республика занимает лидирующие позиции в ПФО и России. Объем отгруженной продукции собственного производства, по оценке, вырос на 17 % по сравнению с прошлым годом и составил 256 млрд рублей. Наиболее высокие темпы роста традиционно зафиксированы в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (в 1,8 раза), электрооборудования, мебели, в ремонте и монтаже машин (в 1,6 раза) и прочих готовых изделий.



Агропромышленный комплекс республики по итогам 2025 года занимает четвертое место в ПФО и входит в топ-15 регионов страны. Индекс сельхозпроизводства по итогам первого квартала предварительно составил 105,6 %. За отчетный период хозяйства всех категорий произвели 43 тысячи тонн мяса, 167 тысяч тонн молока и 180 миллионов штук яиц.



Потребительский спрос остается стабильным: оборот розничной торговли вырос предварительно на 3,6 %, объём платных услуг населению — на 5,4 %. Среднемесячная номинальная заработная плата, по оценке, достигла 68,5 тыс. рублей. Положительная динамика отмечается во всех муниципалитетах, наиболее высокие темпы – в Козловском, Шемуршинском и Урмарском муниципальных округах.



Финансовая система региона характеризуется существенным ростом доходов. В январе-апреле в бюджет республики поступило 53,6 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает уровень прошлого года. Собственные доходы увеличились в 1,8 раза, достигнув 39,6 млрд рублей. При этом налоговые доходы выросли почти вдвое, составив 36 млрд рублей. Расходы бюджета также увеличились на 17,9 % и составили 36,5 млрд рублей. Большая часть средств — 27,5 млрд рублей — направлена в социальную сферу. Долговая нагрузка региона сохраняется на безопасном уровне. На 1 мая 2026 года государственный долг Чувашии составил 11,4 млрд рублей, из которых около 70 % приходится на бюджетные кредиты из федерального центра и обязательства по обновлению парка общественного транспорта.



