Можно ли отказаться от земельного участка, если на нём стоит старый дом?

Просто взять и отказаться от участка не получится, если на нём стоит дом, оформленный в собственность. Сначала нужно решить вопрос с домом.



Есть два варианта развития событий: если дом старый, но ещё стоит, то обратитесь в местную (по нахождению дома) администрацию с заявлением об отказе от права собственности на него, и администрация сама направит документы в Росреестр, чтобы дом поставили на учёт как бесхозяйный объект. Если дом уже снесён — обратитесь напрямую в Росреестр с заявлением о снятии дома с кадастрового учёта и о прекращении права собственности, к заявлению обязательно приложите акт обследования, составленный кадастровым инженером.



Важно понимать ключевой принцип: признание дома бесхозяйным не влечёт автоматического прекращения прав на земельный участок. Это два отдельных объекта недвижимости с самостоятельными правовыми судьбами. Если участок оформлен в собственность, то он остаётся в собственности владельца. Администрация не может изъять его только на основании того, что дом признан бесхозяйным. Собственник продолжает платить земельный налог и несёт обязанности по содержанию участка. Соответственно, после того как дом признали бесхозяйным, собственник должен подать заявление об отказе от права собственности на земельный участок в Росреестр. После этого земля переходит в муниципальную собственность.



Управление Росреестра по Чувашии.