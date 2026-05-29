А школа продолжает жить!

Продолжение. Начало в номере № 19 от 22.05.26.
Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени!
(Н. Некрасов)
Нелля Николаевна Алямова
Нелля Николаевна пришла в седьмую школу совсем молодой, сразу после окончания второй школы. Она очень хотела работать в школе и уже тогда понимала: это её путь. Но судьба, как это часто бывает, не открыла дверь сразу. Директор школы, Нера Михайловна Юхтанова, не с первого раза приняла её — переживала, что молодая выпускница поступит в институт и уйдёт и школе снова придётся искать человека на должность. Знала бы она тогда, что Нелля Николаевна отдаст этой школе 33 года своей жизни…
С первых дней в роли пионервожатой она не просто вошла в школьную жизнь, она её создавала. Пионерская комната стала её делом, её гордостью: она обустраивала её, находила помощь у шефов, завода и торга, наполняла её смыслом и жизнью. Праздники, мероприятия, подготовка к городским событиям — всё, к чему прикасалась Нелля Николаевна, проходило на самом высоком уровне. И это давало свои плоды, школа занимала первые места по всем показателям.
Неллю Николаевну любили все. За искренность. За отзывчивость. За её живой, бодрый характер, за любовь к детям. И хотя должность называлась «пионервожатая», на самом деле она была вожатой всей школы. Ученики посвящали ей стихи.
Время шло. Нелля Николаевна окончила институт, у неё появилась семья, она перешла работать в класс, стала учителем начальной школы и завучем по воспитательной работе. Говорят, её классы были сильными, а дети любили её. Но произошло трагичное событие — нашу школу закрыли. И тогда ее взрослые дети позвали маму в Москву. Несколько лет Нелля Николаевна не работала, боялась выйти в московскую школу, но душа не принимала тишины без школы. Она смотрела с балкона на школьный двор 1 сентября, на День учителя и не могла сдержать слёз. И однажды она просто пришла в школу, попросилась пройти по коридорам, снова почувствовать ту атмосферу, тот воздух. И судьба откликнулась — тут же она встретила директора и ей предложили работу. В 50 лет Нелля Николаевна покорила Москву. Класс был непростой. Но она, как и всегда, подняла детей до высокой планки знаний. Десять лет она проработала в московской школе. Ей предлагали стать завучем в московской школе, потому что всё, что она делала, все мероприятия, которые она проводила, вызывали восхищение всей школы.
Когда пришло время расставаться с учениками, плакали все: и дети, и родители, и она сама. Благодарные ученики и их родители до сих пор на связи с Неллей Николаевной. Они оставляли о Нелле Николаевне прекрасные отзывы.
Сорок три года педагогического стажа… Нелля Николаевна — заслуженный учитель Чувашской Республики, имеет много благодарностей от администрации школы и Министерства просвещения РФ.
Эльвира Еремеевна Колеватова
Интерес к химии у нас возник задолго до того, как мы начали изучать этот предмет. Каждый раз, проходя мимо кабинета на физкультуру или обратно из спортзала, мы невольно заглядывали в приоткрытые двери. Нас притягивали колбы, реактивы, спиртовки, штативы, и нам очень хотелось поскорее стать частью этой лабораторной тайны. И этот мир для нас открыла Эльвира Еремеевна — спокойная, сдержанная, но искренне любящая учеников и свой предмет.
Эльвира Еремеевна окончила первую школу нашего города. Школа стояла на просторной поляне, высокая, светлая, белая. Тогда вокруг ещё не было ни жилых домов, ни высоких зданий и её было видно отовсюду. Учителем химии была известный педагог Августа Васильевна Лысенина, кавалер ордена Ленина, заслуженный учитель школы Чувашской АССР и РСФСР. И, наверное, именно тогда, в те послевоенные годы, когда не было в школе лабораторий, когда учились по чёрно-белым учебникам, зародилось серьезное отношение к химии.
Сначала судьба, казалось, вела Эльвиру Еремеевну в медицину. Под влиянием мамы, медицинского работника, она поступала в Казанский медицинский институт, но строгая медкомиссия не пропустила её по зрению. Эльвира Еремеевна выбрала педагогический институт, химический факультет, и этот выбор был не менее высокий и благородный.
Свою первую практику она проходила на высоком берегу Камы, в селе Соколка. А позже, уже в Шумерле, в 1966 году пришла работать в нашу седьмую школу и осталась в ней на 35 лет, до 2001 года. Эльвира Еремеевна была не только учителем химии, но и классным руководителем. И выпускники всегда вспоминают её с теплотой и благодарностью. Она готовила учеников к олимпиадам, к поступлению в вузы и делала это с опорой на серьёзную, настоящую базу по знаменитому пособию по химии под редакцией Хомченко.
И результаты всегда были достойными. У нас есть одноклассницы, которые выбрали химию своей профессией. 36 лет на химическом производстве от инженера до начальника лаборатории — это путь нашей Тани Велединской. А Надя Логунова в школе преподавала химию.
И ещё одна важная черта настоящего учителя, учителей нашего школьного поколения — умение ценить тех, кто рядом. Эльвира Еремеевна просила передать слова благодарности своей помощнице, лаборантке Татьяне Ивановне Лимоновой. Мы все её помним. Татьяна Ивановна всегда была рядом: готовила растворы, подготавливала реактивы и посуду к уроку и наводила порядок после него. И при этом работала ещё и в кабинете физики.
Спасибо Вам, Татьяна Ивановна!
Эльвира Еремеевна имеет множество благодарностей от Министерства просвещения.
Дорогая Эльвира Еремеевна, мы благодарны Вам за то, что Вы были в нашей школьной жизни, и за то, что Вы с нами! Желаем Вам доброго здоровья и долголетия!
Николай Павлович Лущинский
Одним из любимых предметов у наших одноклассников-мальчиков была физкультура, а позже НВП, которые вёл Николай Павлович. Он умел по-настоящему увлечь ребят. Этот интерес он поддерживал постоянно, уделяя большое внимание физической культуре и военно-патриотическому воспитанию.
Многие ребята занимались в секции лёгкой атлетики: Витя Кириллов, Юра Чирков, Вадим Зверев, Дима Самарин, Олег Романов, Слава Баринов, Олег Антонов, Гена Трошин, Лёша Старухин. Именно здесь закладывались не только сила и выносливость, но и характер. Николай Павлович внёс значительный вклад в практическую, физическую и моральную подготовку будущих офицеров.
Ученики не раз давали Николаю Павловичу повод для заслуженной гордости. Именно в стенах школы ярко раскрылся талант Виктора Кириллова. Он продолжил спортивную карьеру уже студентом, выбрав профессиональный путь и поступив в Институт физической культуры. После его трагической кончины в городе проводились турниры на кубок Виктора Кириллова в знак памяти и уважения. Юра Чирков в 10 классе был включён в сборную Чувашской АССР на чемпионат России в Магнитогорске, где подтвердил 1-й взрослый разряд.
У Николая Павловича было особое отношение к военным и это неслучайно, ведь сам он участвовал в войне с Японией. Этот личный опыт чувствовался во всём: в требовательности, уважении к форме и умении воспитывать характер. При этом Николай Павлович был человеком ярким и разносторонним, с сильной харизмой. Активный, живо интересующийся разными сторонами жизни, он умел объединять вокруг себя людей. Прекрасно играл на баяне, хорошо пел. Помнится, как на репетиции к смотру художественной самодеятельности в актовом зале директор школы Галина Алексеевна и учитель пения Иван Иванович долго добивались от сводного хора нужного звучания. Тогда Николай Павлович взял баян и сам стал руководить хором — и дело сразу пошло.
В городе он был известной и уважаемой личностью, особенно среди культурно-спортивной общественности. За более чем 33 года работы, из них 24 года преподавания физической культуры и военного дела в нашей школе, он воспитал целую плеяду спортсменов-разрядников. Многие его ученики стали военными, преподавателями физкультуры, тренерами. Труд Николая Павловича был высоко оценён: он имел правительственные награды, ордена и медали, неоднократно награждался Почётными грамотами Министерства просвещения РСФСР и ЧАССР, благодарностями городской администрации.
Часто он приглашал на уроки демобилизованных солдат и офицеров — выпускников школы. С особым чувством встречал своих бывших учеников, ставших курсантами военных училищ. Так, однажды в свой первый курсантский отпуск в школу пришли Лёша Старухин, Дима Самарин и Юра Чирков — в форме, подтянутые, уверенные. Николай Павлович попросил их показать упражнения на турнике и брусьях и остался очень доволен. Вскоре Вениамин Дмитриевич Смольников пригласил курсантов сыграть товарищеский матч со сборной школы по волейболу. Исход был предсказуем: опыт и выучка взяли верх. Курсанты уверенно победили, а Николай Павлович искренне радовался.
Особую гордость вызывают ученики Николая Павловича, в судьбах которых ясно видно его наставничество. Один из них — наш одноклассник Юрий Чирков. Он выбрал непростой путь: окончил Высшие военное авиационное училище лётчиков, затем Институт переподготовки и переквалификации по физической культуре, получив диплом тренера по волейболу. Кроме этого, он имеет диплом юриста Санкт-Петербургской академии. Любовь к спорту Юрий привил и своему сыну, который является мастером спорта по волейболу. Можно сказать, что в судьбе Юры отразились и жизненные принципы самого Николая Павловича: уважение к военному делу, любовь к спорту и стремление к развитию.
Особое место в жизни Николая Павловича занимала семья. Его супругой была Эльвира Еремеевна Колеватова — учитель химии, очень уважаемая в нашей школе. Они были одной из тех педагогических пар, которые создавали особую атмосферу в школьных стенах и пользовались искренней любовью учеников. Эльвира Еремеевна отличалась сдержанностью, внутренним достоинством, даже некоторой аристократичностью. Николай Павлович был человеком ярким, энергичным, открытым. Такие разные по темпераменту, они удивительно гармонично дополняли друг друга.
Николай Павлович ушел из жизни 9 июля 2020 года на 97-м году. Светлая и добрая память о нем навсегда сохранится в сердцах его учеников и всех, кому посчастливилось его знать.
Лидия Ивановна Павлова
Лидия Ивановна окончила школу № 1, затем училась в Канашском педагогическом училище, а позднее заочно окончила географическое отделение Горьковского педагогического института. Свою трудовую деятельность начинала пионервожатой в поселке Речном, затем работала инструктором горкома ВЛКСМ Шумерли.
В 1961 году, с открытием школы № 7, Лидия Ивановна пришла туда преподавателем географии. Педагогическому делу она посвятила 32 года, а вместе с комсомольской и пионерской работой — ещё больше.
Мы помним Лидию Ивановну как замечательного учителя географии, а для учеников Б класса она была ещё и любимым классным руководителем. Лидия Ивановна умела сделать урок живым и увлекательным. Особенно запомнились практические занятия в лесу: мы изучали слои почвы, учились ориентироваться по компасу, работали на местности, среди природы. Очень сожалели, когда в 1978 году Лидия Ивановна уехала в Магадан, куда её пригласила одноклассница. Там она прожила 15 лет, продолжала работать в школе, активно участвовала в общественной жизни, избиралась депутатом. В 1992 году Лидия Ивановна вышла на пенсию и вернулась в родную Шумерлю.
Она всегда была рядом со своей семьёй. Когда у Марии Ивановны Павловой в 1960 и 1963 годах родились сыновья, она помогала растить малышей, заботилась о них, ведь в те годы декретный отпуск был совсем коротким, всего 52 дня, и молодой маме приходилось рано выходить на работу. Они сейчас живут вместе, и Мария Ивановна ухаживает и помогает Лидии Ивановне.
Мы сердечно благодарим Лидию Ивановну за её труд, за душевную щедрость и тепло, которое она дарила нам. Любим и с благодарностью вспоминаем ее уроки. Желаем Лидии Ивановне доброго здоровья, долгих лет жизни в радости!
Лариса Ивановна Киркина
Вспоминая учителей английского языка, не могу не поделиться одной личной историей. Я всегда восхищалась тем, как мой муж легко, на ходу переводит английские песни. И только готовясь к нашей встрече выпускников, узнала, откуда это у него. Оказывается, это школа Ларисы Ивановны. Именно она на своих уроках применяла такой живой, творческий подход: включала популярные песни на английском языке и ученики учились их понимать, переводить, чувствовать язык. И, как оказалось, это осталось с ними на всю жизнь.
Ученики вспоминают Ларису Ивановну как человека особого обаяния и внутренней культуры. Стильная, тактичная, красивая, современная, элегантная. Стройная, с безупречным вкусом, она словно сошла со страниц модного журнала. Ученики восхищались её умением держаться, ее образом, статью, одеждой, украшениями. Особенно запоминался её голос — мягкий, выразительный, с красивым тембром. Когда она говорила по-английски, казалось, будто перед ними настоящий носитель языка. Так легко, свободно и естественно звучала ее речь. Но за этой внешней лёгкостью стоял высокий профессионализм. Лариса Ивановна умела объяснять материал чётко и последовательно. Ученики замечали и особую атмосферу среди преподавателей иностранного языка: они дружили, поддерживали друг друга, общались между собой на английском даже на переменах. Это создавало ощущение живой языковой среды. Учителя были разными, но всех их объединяла искренняя любовь к своему делу.
Путь Ларисы Ивановны в профессию начался ещё в школьные годы. Она училась в первой школе, где её учительницей была Лидия Петровна Куликова, впоследствии её коллега в седьмой школе. Их связывали тёплые, уважительные отношения и взаимное восхищение всю жизнь. Большое влияние на выбор профессии оказал её школьный учитель иностранного языка Василий Иванович Шашкаров, участник войны. В то время в школе изучали только немецкий язык и именно его уроки зажгли в Ларисе Ивановне любовь к иностранным языкам. Она поступила в ЧГПИ на факультет иностранных языков, в тот самый период, когда английский язык только начинали вводить в программу. Училась она вместе с Валентиной Николаевной Лесиной, с которой делила комнату в общежитии. Именно это поколение стало одним из первых, кто начал преподавать английский язык в школах. Ещё будучи студенткой, она присутствовала на уроке Марии Ивановны Павловой. Он произвел на Ларису Ивановну сильное впечатление. Она с восхищением наблюдала за мастерством Марии Ивановны и мечтала научиться вести уроки так же.
После окончания института Лариса Ивановна по распределению пришла работать в седьмую школу, и эта школа стала для неё по-настоящему родной. Здесь прошли золотые годы её педагогической жизни. С теплотой вспоминает Лариса Ивановна и своих учеников. Она всегда считала их искренними, открытыми, настоящими. В школе царила атмосфера доверия, а молодых учителей поддерживал коллектив, помогал, направлял, делился опытом.
Особая страница связана и с первой школой. В 1981 году Лариса Ивановна вновь вернулась в её стены, уже в качестве учителя английского языка — ученица стала учителем в своей же школе. Здесь она не только преподавала, но и раскрывалась с другой стороны, творческой. Вместе с директором школы, Зоей Степановной Китаевой, она пела в вокальной группе.
Лариса Ивановна с детства была человеком очень деятельным и энергичным. Спорт сопровождал её всю жизнь, начиная со школьных лет. Она занималась в баскетбольной секции, выступала на соревнованиях. Со временем в семье появился ещё один общий интерес — теннис. Любили они и поездки на природу. Одними из самых тёплых семейных воспоминаний оставались прогулки на лодке по реке Суре.
Дорогая Лариса Ивановна, от всей души благодарим Вас! Желаем крепкого здоровья, душевного тепла, светлых и радостных лет жизни, наполненных любовью и заботой близких!
Мария Васильевна Иванова
Мария Васильевна вела уроки физкультуры у девочек старших классов. Выдающихся спортсменок среди нас, может быть, и не было, но она всегда внушала простую и важную мысль: женщина должна быть в форме, чтобы хватало сил и на работу, и на семью, и на дом.
Она была человеком простым, открытым и весёлым, с добрым чувством юмора. В её словах не было назидательности, скорее, спокойная уверенность и житейская мудрость. У Марии Васильевны было трое дочерей и, возможно, поэтому она особенно хорошо понимала нас, умела поддержать, а где нужно и строго спросить. Внешне она не походила на спортсменку в привычном смысле — уже в возрасте, полная. Но за этой внешней простотой стояли требовательность и учительская ответственность. Она добивалась, чтобы мы выполняли нормативы, приучала к дисциплине и порядку, вырабатывала у нас привычку двигаться, держать себя в форме и не отступать перед трудностями. Марии Васильевны нет с нами, но всё, чему она нас учила, осталось с нами на всю жизнь. Светлая и добрая ей память!
Н. Швыряева (Варжина), выпускница школы № 7 1981 г.
Продолжение следует.