А школа продолжает жить!

Лариса Ивановна Киркина

Вспоминая учителей английского языка, не могу не поделиться одной личной историей. Я всегда восхищалась тем, как мой муж легко, на ходу переводит английские песни. И только готовясь к нашей встрече выпускников, узнала, откуда это у него. Оказывается, это школа Ларисы Ивановны. Именно она на своих уроках применяла такой живой, творческий подход: включала популярные песни на английском языке и ученики учились их понимать, переводить, чувствовать язык. И, как оказалось, это осталось с ними на всю жизнь.

Ученики вспоминают Ларису Ивановну как человека особого обаяния и внутренней культуры. Стильная, тактичная, красивая, современная, элегантная. Стройная, с безупречным вкусом, она словно сошла со страниц модного журнала. Ученики восхищались её умением держаться, ее образом, статью, одеждой, украшениями. Особенно запоминался её голос — мягкий, выразительный, с красивым тембром. Когда она говорила по-английски, казалось, будто перед ними настоящий носитель языка. Так легко, свободно и естественно звучала ее речь. Но за этой внешней лёгкостью стоял высокий профессионализм. Лариса Ивановна умела объяснять материал чётко и последовательно. Ученики замечали и особую атмосферу среди преподавателей иностранного языка: они дружили, поддерживали друг друга, общались между собой на английском даже на переменах. Это создавало ощущение живой языковой среды. Учителя были разными, но всех их объединяла искренняя любовь к своему делу.

Путь Ларисы Ивановны в профессию начался ещё в школьные годы. Она училась в первой школе, где её учительницей была Лидия Петровна Куликова, впоследствии её коллега в седьмой школе. Их связывали тёплые, уважительные отношения и взаимное восхищение всю жизнь. Большое влияние на выбор профессии оказал её школьный учитель иностранного языка Василий Иванович Шашкаров, участник войны. В то время в школе изучали только немецкий язык и именно его уроки зажгли в Ларисе Ивановне любовь к иностранным языкам. Она поступила в ЧГПИ на факультет иностранных языков, в тот самый период, когда английский язык только начинали вводить в программу. Училась она вместе с Валентиной Николаевной Лесиной, с которой делила комнату в общежитии. Именно это поколение стало одним из первых, кто начал преподавать английский язык в школах. Ещё будучи студенткой, она присутствовала на уроке Марии Ивановны Павловой. Он произвел на Ларису Ивановну сильное впечатление. Она с восхищением наблюдала за мастерством Марии Ивановны и мечтала научиться вести уроки так же.

После окончания института Лариса Ивановна по распределению пришла работать в седьмую школу, и эта школа стала для неё по-настоящему родной. Здесь прошли золотые годы её педагогической жизни. С теплотой вспоминает Лариса Ивановна и своих учеников. Она всегда считала их искренними, открытыми, настоящими. В школе царила атмосфера доверия, а молодых учителей поддерживал коллектив, помогал, направлял, делился опытом.

Особая страница связана и с первой школой. В 1981 году Лариса Ивановна вновь вернулась в её стены, уже в качестве учителя английского языка — ученица стала учителем в своей же школе. Здесь она не только преподавала, но и раскрывалась с другой стороны, творческой. Вместе с директором школы, Зоей Степановной Китаевой, она пела в вокальной группе.

Лариса Ивановна с детства была человеком очень деятельным и энергичным. Спорт сопровождал её всю жизнь, начиная со школьных лет. Она занималась в баскетбольной секции, выступала на соревнованиях. Со временем в семье появился ещё один общий интерес — теннис. Любили они и поездки на природу. Одними из самых тёплых семейных воспоминаний оставались прогулки на лодке по реке Суре.

Дорогая Лариса Ивановна, от всей души благодарим Вас! Желаем крепкого здоровья, душевного тепла, светлых и радостных лет жизни, наполненных любовью и заботой близких!