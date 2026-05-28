В предварительном голосовании Единой России приняли участие почти 82 тысячи жителей Чувашии

Жители республики принимают активное участие в предварительном голосовании Единой России. На портале pg.er.ru зарегистрированы 127 367 избирателей республики, из них проголосовали на 13.30 27 мая 81 866 человек.

«Единая Россия» — единственная партия, которая до выборов проводит обязательное предварительное голосование. Так можно заранее познакомиться со всеми, кто чувствует в себе силы защищать интересы граждан и готов взять на себя эту ответственность», — подчеркнул Секретарь регионального отделения партии Сергей Артамонов.

Напомним, зарегистрироваться выборщиком на портале pg.er.ru можно до 29 мая, проголосовать – до 31 мая включительно. В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории Чувашии избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В Чувашии зарегистрированы 285 кандидатов предварительного голосования, из них в Госдуму – 29.

