С начала года в Чувашии проведено более 19 тысяч телемедицинских консультаций

Об этом в своих социальных сетях рассказала министр здравоохранения Чувашии, председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Лариса Тарасова. Она отметила, что развитие телемедицины является одним из ключевых приоритетов в цифровизации здравоохранения Чувашии. Эта технология доказывает свою эффективность, становясь неотъемлемым инструментом для повышения доступности и качества специализированной помощи, особенно для жителей отдаленных территорий.

«С начала года в республике проведено 18 916 телемедицинских консультаций в формате «врач–врач» и 382 консультации в формате «врач–пациент». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается устойчивая положительная динамика: количество консультаций между врачами выросло на 7,1%, а число дистанционных приемов с пациентами — более чем в два раза. Это свидетельствует о том, что технология становится привычной практикой как для медиков, так и для жителей», — подчеркнула Лариса Тарасова.

Ярким примером эффективности служит случай из практики Козловской центральной районной больницы. С начала года здесь проведено более 100 телемедицинских консультаций. Одна из них помогла спасти жителя города Козловка от ампутации конечности. Пациент обратился с жалобами на незаживающую рану. В ходе диспансеризации у него был выявлен высокий уровень сахара в крови. В связи с тяжелым состоянием и невозможностью транспортировки в Чебоксары, была организована телемедицинская консультация со специалистами Республиканского эндокринологического центра. Это позволило своевременно поставить диагноз «сахарный диабет» и начать лечение, избежав развития гангрены. Сегодня состояние пациента стабилизировано, он получает необходимую терапию.

«В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» мы продолжаем цифровизацию здравоохранения, чтобы сделать качественную медицинскую помощь еще доступнее для каждого жителя республики», — отметила Лариса Тарасова.

Минздрав Чувашии.