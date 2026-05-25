Более 200 предложений от сельской молодежи направлено в Народную программу «Единой России» по итогам юбилейного агрослета

В Янтиковском округе прошел V юбилейный молодёжный агродобровольческий слёт «Лучшие на селе». Мероприятие, организованное в рамках реализации партийного проекта «Российское село», в этом году объединило темы, имеющие особое значение для всей страны и Чувашской Республики: Год единства народов России и Год дружбы народов в Чувашии. Также мероприятие направлено на сохранение историко-культурного наследия Чувашии, которое включает в себя и глубинные традиции чувашского народа.

В торжественной части форума принял участие Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Он отметил, что за пять лет слёт стал площадкой, объединяющей активную и неравнодушную молодёжь. Здесь происходит диалог поколений и обмен опытом, вырабатываются практические решения по развитию сельских территорий. По его словам, за это время изменилась не только инфраструктура площадки, но и качество жизни в республике — в сёлах строятся и обновляются школы, ФАПы, дома культуры. «Самое главное — изменилось наше отношение к жизни. Мы понимаем, что развитие каждого населённого пункта и всей республики зависит от личной включённости каждого из нас», — подчеркнул Олег Николаев.

Чувашский народ известен своим бережным отношением к традициям, которые проявляются во всех сферах. Слёт «Лучшие на селе» сегодня — это не просто площадка для встреч и обсуждений, а место, где молодёжь Чувашии находит новые смыслы, обменивается идеями и формирует своё видение будущего сельских территорий.

«Агрослёт уже доказал: когда молодёжь вовлечена в развитие республики, традиции не просто живут — они развиваются и обретают новое звучание. Ведь именно здесь уже пятый год подряд рождаются новые идеи, завязываются дружеские связи и формируются и реализуются новые проекты по развитию республики», — отметил вице-премьер – министр сельского хозяйства Чувашской Республики, региональный координатор партийного проекта «Российское село» Андрей Макушев.

Именно в этом контексте идеология агрослета «Лучшие на селе» тесно связана с задачами партийного проекта «Российское село». Выполнение доктрины продовольственной безопасности, повышение престижа сельскохозяйственных профессий, жизни и самореализации в сельской местности, а также сохранение самобытности сёл и деревень, развитие сельского туризма — ключевые цели проекта.

Традиционно слёт прошёл в формате палаточного лагеря. Молодёжь приняла активное участие в культурной, спортивной и образовательной программах.

В этом году было организовано 4 дискуссионные площадки, каждая из которых затрагивала важные аспекты жизни молодёжи и будущего республики. Участники погрузились в изучение глубинных традиций Чувашии, встретились с участниками и ветеранами СВО, а также продуктивно работали в рамках «Клуба молодых законодателей» и стратегической сессии «Выбор молодых».

Практическим итогом агрослета стало формирование предложений в «Народную программу 2.0» партии «Единая Россия». От молодежи собрано более 200 инициатив по широкому кругу вопросов. В их числе – развитие сельской инфраструктуры и поддержка молодых специалистов.

«Агрослёт «Лучшие на селе» за пять лет своей работы стал по-настоящему народной площадкой, где рождаются инициативы, которые потом живут в наших селах и деревнях. Высказываются идеи самой активной, думающей, неравнодушной молодёжью, которая своим трудом и талантом создаёт будущее Чувашии. Важно, что каждый участник говорит о проблемах и предлагает конкретные решения. «Единая Россия» со своей стороны обязательно включит эти предложения в Народную программу 2.0. Спасибо ребятам за их энергию, уважение к корням и веру в родное село – именно так мы вместе и строим сильную республику», – отметил Секретарь Чувашского регионального отделения «Единой России», Председатель Правительства Чувашии Сергей Артамонов.

Напомним, в Чувашии действует 26 партийных проектов, охватывающих все сферы социальной жизни и объединённых в 8 тематических направлений: от развития промышленности до экономики, от развития территорий до доступной среды, от патриотического воспитания до семейных ценностей. И площадка агрослета стала тем объединяющим местом, где каждый участник смог выдвинуть инициативы абсолютно для каждой важной для него сферы. Это наглядно продемонстрировало, как партийные проекты, работая в связке, создают синергетический эффект, позволяя комплексно решать задачи развития региона и улучшать качество жизни людей.

Минсельхоз Чувашии.