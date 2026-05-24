С 1 июня работающие родители с детьми могут обратиться за семейной выплатой

В 2026 году в России введена новая мера социальной поддержки семей с двумя и более

детьми – ежегодная семейная выплата. Для того чтобы воспользоваться правом на выплату, родителям необходимо иметь официальный доход от трудовой, иной профессиональной или предпринимательской деятельности с уплатой налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Важно, чтобы родители и дети имели российское гражданство, постоянно проживали в России и имели статус налогового резидента Российской Федерации. Для получения права на выплату дети у заявителей должны быть в возрасте до 18 лет или 23 лет, если ребенок обучается очно в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.



Среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать 1,5-кратный региональный прожиточный минимум в году, предшествующем году обращения за выплатой: в Чувашии в 2025 году – 23142 рубля. Обязательным условием является соответствие материального и имущественного положения установленным критериям – здесь применяются те же правила по движимому и недвижимому имуществу, как и в случае назначения единого пособия.



Выплата осуществляется в виде возврата части уплаченного налога на доходы физических лиц. Размер выплаты заявителю определяется как разница между суммой уплаченного налога на доходы физлиц и суммой, исчисленной в размере 6 %. Размер выплаты рассчитывается для каждого работающего родителя индивидуально. Если заявитель в 2025 году не работал, трудоустроился в 2026-м, то обратиться за выплатой он сможет только в 2027 году.



Прием заявлений на выплату будет проводиться с 1 июня до 1 октября 2026 года. Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно через «Госуслуги», в МФЦ или в клиентских службах Соцфонда в муниципалитетах.

Отделение СФР по Чувашии.