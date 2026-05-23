Учим детей безопасности вместе

Знаете ли вы, что в одном здании могут ужиться два полезных учреждения и при этом работать так слаженно, что дети даже не замечают границ? В Шумерле это реальность: городская детская библиотека имени С. Я. Маршака и Дворец детского и молодёжного творчества расположены

в одном здании, создавая для юных горожан настоящий образовательный тандем.

Недавно в библиотеке прошёл обзор книжной выставки «Правила поведения детей в летний период». Юные посетители — получатели услуг Дворца детского и молодёжного творчества — познакомились с книгами о безопасности на воде, в лесу, на дороге и во время прогулок. Библиотекари обсуждали с ребятами ситуации, как избежать опасностей и провести лето весело и без риска, тем самым превратив знакомство с книгами в увлекательное путешествие.



Казалось бы, два учреждения в одном здании — это риск путаницы, очередей и «кто тут главный?». Но на практике всё наоборот: дети, которые приходят во дворец, в перерывах между занятиями забегают в библиотеку за книгами. И это не случайность, а продуманная система. Общее пространство даёт возможность легко переходить от занятий к чтению, не покидая здания. Библиотека и дворец согласовывают графики, чтобы мероприятия не мешали друг другу, а дополняли.



Дети, занимающиеся во дворце, остаются и получателями услуг библиотеки: им не нужно оформлять дополнительные пропуска или ждать разрешения.

И главное: и педагоги, и библиотекари видят свою задачу в том, чтобы сделать досуг ребят насыщенным, полезным и безопасным.



Важно, что после мастер-класса, например, по рисованию, ребёнок бежит не в телефон, а к стеллажам с книгами выбрать что-то про летние приключения и правила безопасности. Или после тренировки в спортивном кружке заглядывает на книжную выставку, чтобы узнать, как вести себя у воды.



Партнерство городской детской библиотеки им. С. Я. Маршака и Дворца детского и молодежного творчества доказывает: когда учреждения перестают делить стены и начинают делить цели, выигрывают дети. Совместная работа даёт подрастающему поколению возможность учиться, читать и развиваться без лишних барьеров — буквально в двух шагах друг от друга.



Приглашаем юных шумерлинцев и их родителей убедиться в этом лично! Приходите в городскую детскую библиотеку им. С. Я. Маршака — за книгами, знаниями и летним настроением.



Централизованная библиотечная система Шумерлинского округа.