Юбилейный слёт сельской молодёжи

Сегодня в Янтиковском округе начал работу пятый молодёжный агродобровольческий слёт «Лучшие на селе». Инициаторами и организаторами слёта выступают Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, Управление Главы Чувашии по молодёжной политике, Чувашский государственный аграрный университет.

В этом году участники на 4х дискуссионных площадках обсудят темы 120-летие российского парламентаризма и роли молодёжи в развитии гражданского общества, традиций Чувашии и способов сохранения самобытности в современном мире, также прозвучат истории участников специальной военной операции и состоится стратегическая сессия с работающей молодёжью и советниками глав по молодёжной политике.



Партия «Единая Россия» в ходе слета организует сбор предложений в Народную программу 2.0. Предложения помогут правительству и депутатскому корпусу определить первостепенные меры поддержки аграриев и долгосрочные механизмы для преображения сельских территорий. Также «Единая Россия» предусмотрела спецпризы для участников спартакиады.



В программе предусмотрены парад участников из муниципальных округов и городов республики 23 мая, спартакиада сельской молодёжи, соревнования по фигурному вождению квадроциклов и кулинарный поединок по приготовлению ухи. Впервые на слёте состоятся соревнования по чувашской национальной борьбе керешу.



По информации Минсельхоза Чувашии.