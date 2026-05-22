Чувашия под руководством Олега Николаева: курс на дальнейшее развитие, туризм и молодёжь

Состоялось расширенное заседание Высшего экономического совета Чувашской Республики под председательством Главы региона Олега Николаева. Министр экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова доложила о реализации трёх ключевых государственных программ: в сфере экономического развития, управления имуществом и туризма. Все заявленные на 2025 год цели достигнуты.

За шесть лет число официально зарегистрированных малых и средних предприятий в регионе выросло на 18,7% по сравнению с 2020 годом, а количество самозанятых увеличилось почти до 100 тысяч, показав 14-кратный рост. Уровень удовлетворенности бизнеса услугами инфраструктуры поддержки по итогам 2025 года достиг 100%.

«Малый и средний бизнес был и остаётся в фокусе особого внимания Правительства Чувашской Республики. Наш приоритет — чтобы любая бизнес-идея была зарегистрирована, проанализирована и поддержана. Чувашия является едва ли не единственным регионом, где уделяется особое внимание самозанятым, предоставляя им меры поддержки наравне с крупными предприятиями. Потенциал у нас огромен, и повышать общую эффективность мы намерены за счёт оперативного доведения информации до бизнеса и партнёрства с финансовыми институтами», — отметил Олег Николаев.

Благодаря работе особой экономической зоны «Новочебоксарск», ТОСЭР «Канаш» и масштабным инвестпроектам объем инвестиций в основной капитал превысил 102 миллиарда рублей. Суммарный объем привлеченного финансирования через поручительства гарантийных организаций и микрофинансирование к 2030 году составит более 21 млрд рублей нарастающим итогом.

Лариса Рафикова также рассказала о выполнении госпрограммы «Развитие земельных и имущественных отношений». В 2025 году от управления госимуществом и земельными участками в бюджет республики поступило более 495 млн рублей. Доля объектов недвижимости, вовлеченных в хозоборот, достигла 99,5%, земельных участков — 99,3%.

С начала действия закона о передаче земли в аренду без торгов под масштабные инвестпроекты передано 83 участка площадью 137,8 га. Продолжается обеспечение землей многодетных семей и участников СВО — более 12 тысяч человек уже получили участки или сертификаты. С 2023 года многодетные семьи также могут получить единовременную выплату на улучшение жилищных условий.

Говоря об итогах выполнения госпрограммы, Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что в сфере муниципального земельного контроля необходимо работать активнее, нарабатывая практику и задействуя все возможности для повышения эффективности администрирования земельных ресурсов. Он также указал на возможность создания цифрового инструмента для муниципального земельного контроля, который позволит ускорить процессы межведомственного взаимодействия и отработки чётких алгоритмов.

Кроме этого, на заседании совета рассмотрели вопрос о развитии туризма в регионе. Туристический поток в Чувашию в 2025 году достиг 1,5 млн человек, что на 17% больше, чем годом ранее. По данным статистики, было организовано 500 тысяч турпоездок, услугами размещения воспользовались более 380 тысяч человек. Программа развития туризма выполнена на 100%. Отметим, что еще в марте 2025 года делегация республики на международной выставке MITT подписала соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Крымом и другими субъектами РФ.

Активными темпами развивается в республике событийный туризм. В 2025 году в Чувашии прошло около 150 интересных мероприятий, ключевым из которых стал проект «Ярко в Чувашии». Завершающим событием года стал декабрьский форум «Чувашия туристическая», в рамках которого прошли сразу три масштабных фестиваля — народных промыслов, национальной кухни и зимнего отдыха.

«Мы видим первые результаты: рост числа туристов, развитие инфраструктуры, появление новых маршрутов. Мы продолжим системную работу, чтобы сделать Чувашию ещё более привлекательной для путешественников», — отметила Лариса Рафикова.

На 2026 год перед отраслями поставлены задачи по цифровой трансформации, масштабированию успешных практик и усилению присутствия чувашского бренда на внешних рынках.

«Туризм и индустрия гостеприимства — одно из самых перспективных направлений для развития малого и среднего предпринимательства в Чувашии. Но успех возможен только там, где бизнес и власть работают рука об руку: основательно изучают вопросы, вырабатывают чёткие планы и вместе их реализуют. Ресурсы у региона огромные, их надо задействовать в полную силу. Пора переходить к активным действиям — время возможностей не бесконечно», — подчеркнул Глава республики

На заседании Высшего экономического совета начальник Управления Главы Чувашской Республики по молодёжной политике Илья Царевский сообщил об итогах выполнения государственной программы «Молодежь Чувашской Республики».

«Молодёжь нацелена на будущее. Наша задача — поддерживать её, но делать это не формально, а на основе живого диалога с ней. Важную роль при этом должны играть Советы работающей молодежи, созданные на многих предприятиях. Их надо задействовать в полную силу, чтобы они стали центром компетенций, откуда исходят инициативы и проекты как для муниципалитета, так и для всей республики», — отметилОлег Николаев.

Прошедший год ознаменовался значительными успехами в сфере патриотического воспитания. На протяжении двух лет команда поисковиков Чувашии занимает 1 место на слете ПФО «Никто не забыт». Сегодня в республике действуют 81 поисковое объединение. Движение «ЮНАРМИЯ» объединило более 18 тысяч молодых людей в 23 отделениях. Важными событиями стали впервые прошедший республиканский форум «10 граней патриотизма», посвященный 80-летию Великой Победы, и полуфинал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться», в котором принял участие 21 наставник из Чувашии.

Развивается добровольческое движение. В республике открыто 14 «Добро.Центров» в семи муниципальных и городских округах. Количество волонтёров, зарегистрированных на платформе ДОБРО.РФ, превысило 92 тысячи человек. В пяти вузах Чувашии внедрена методика «Обучение служением», объединяющая образование и общественно полезную деятельность.

Продолжает развиваться молодежная инфраструктура: 35 общественных пространств вошли в проект «Точки притяжения». Выделены средства на переоснащение молодёжного центра в Новочебоксарске .