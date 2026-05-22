Настоящие награды и льготы по телефону не предлагают

Утром в прошлую пятницу в кабинете журналистов раздался звонок стационарного телефона – редкость по сегодняшним меркам, так как в основном всё общение происходит посредством смартфонов. И на наше «Редакция слушает» трубка разразилась трехэтажным. Причем понятно было, что собеседник говорил это кому-то рядом, видимо, не ожидая, что трубку так быстро возьмут. Не услышав ничего вразумительного, мы прервали связь.

И вновь звонок. И вновь тот же самый мужской голос на другом конце. Правда, на этот раз фоном звучали женские голоса (эффект колл-центра) и говорил он, так сказать, литературно, но торопливо: «Вам звонит секретарь городской администрации, срочно придите сюда». На наши вопросы, куда и зачем, бросил трубку. Подумали с коллегами-журналистами, что это либо чья-то неудачная шутка, либо, исходя из первого звонка, хулиганство, так как нам хорошо известно, что никаких секретарей мужского пола в администрации не было и нет, да и если звонят оттуда, то называются администрацией округа и точно излагают суть.



А спустя несколько часов на страницах местной администрации в соцсетях и каналах в мессенджерах появилось объяснение звонков – мошенники. Оказалось, что в этот день обзвон шумерлинцев был массовым. После таких звонков некоторые жители сами перезванивали в местную администрацию и рассказывали о том, что некие «сотрудники администрации» приглашали прийти якобы для получения каких-то наград и требовали назвать номер СНИЛС и другие персональные данные.



Администрация Шумерлинского муниципального округа официально заявила, что настоящие сотрудники администрации никогда не запрашивают по телефону персональные данные, в том числе номер СНИЛС, и никакие медали или награды таким способом не выдаются. Звонки совершают мошенники с целью завладеть личной информацией людей и использовать её в корыстных целях. «Будьте предельно бдительны! Никому не сообщайте свои личные данные по телефону. При возникновении любых подозрений немедленно прекратите разговор и сообщите о случившемся в правоохранительные органы», — призывает шумерлинцев администрация округа и рекомендует предупредить родных и близких, особенно пожилых, чтобы уберечь их от подобных обманов.

Наталья Игнатьева.