Записи о детях в российских загранпаспортах отменяются

В соответствии с Федеральными законами от 25 апреля 2026 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и № 103-ФЗ «О признании утратившим силу подпункта 7 пункта 1 статьи 333-28 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» отменена процедура внесения сведений о детях до 14 лет в паспорта, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами территории России, а также оплаты государственной пошлины за указанную услугу.



Оба закона вступят в силу с 1 января 2027 года, после чего необходимо будет оформлять детям в возрасте до 14 лет личные заграничные паспорта. Нововведение распространяется на заграничные паспорта старого образца (с пятилетним сроком действия), где предусмотрена специальная графа. Из бланка паспорта полностью будут исключены соответствующие поля, а сама услуга по внесению сведений о несовершеннолетних детях перестанет существовать.



Заблаговременно начинайте оформлять заграничные паспорта своим детям, особенно в преддверии летнего сезона. За этой услугой можно обратиться через Единый портал государственных и муниципальных услуг, через многофункциональные центры предоставления государственных услуг или в подразделения по вопросам миграции.



Управление по вопросам миграции МВД по Чувашии.

