Владимир Якушев провёл встречу с журналистами федеральных СМИ

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев провел встречу с представителями федеральных СМИ, на которой озвучил ключевые параметры предстоящей избирательной кампании. По его словам, всего на участие в предварительном голосовании (праймериз) подано 5,2 тыс. заявок. Среди потенциальных кандидатов – 630 участников специальной военной операции.

Якушев также привел данные о регистрации действующих депутатов Госдумы. Из 316 парламентариев заявки подали 239 человек, что составляет 75% от нынешнего состава фракции. «Обновление будет минимум на четверть», – констатировал секретарь Генсовета.

При этом победа в предварительном голосовании не является финальным критерием отбора. Якушев подчеркнул, что после завершения праймериз партия изучит социологические показатели кандидатов. Претенденты с низкими рейтингами и, напротив, с высокими антирейтингами не будут допущены до выборов. «На съезде, если даже будут корректировки списка, то очень маленькие. По факту у нас уже есть основа из тех одномандатников, которые пойдут на выборы, – пояснил политик. – Если мы всё-таки придём к выводу, что человек может список потащить вниз, если человек, который сегодня олицетворяет партию, токсичен, а это влияет на мнение избирателей о партии, то корректировки будут».

Говоря о формате работы будущих кандидатов, секретарь Генсовета «Единой России» сделал акцент на прямом контакте с избирателями. «Надо идти к людям и рвать дистанцию, – заявил Владимир Якушев. – Сегодня активное общение через средства массовой информации и социальные сети уже не столь эффективно, как это было два и даже год назад. Сегодня всё-таки – это личное общение, умение отвечать на жёсткие вопросы, держать удар, и эмоционально заряжать людей со знаком плюс, а не со знаком минус». По его словам, те, кто не готов выходить в агрессивную аудиторию и разговаривать на любые темы, столкнутся с проблемами.

Отдельно Якушев остановился на необходимости разъяснительной работы. По мнению секретаря Генсовета, власть, принимая те или иные ограничительные меры, руководствуется прежде всего безопасностью людей, однако граждане часто остро реагируют на запреты, не понимая их логики. Политики должны идти к людям и объяснять причины таких решений.

Коснулся Владимир Якушев и структуры избирательных списков. Он напомнил, что на выборах в Госдуму в 2021 году список «Единой России» был разделён на 57 территориальных групп, 49 из которых возглавили губернаторы. В этом году, как ожидается, в список войдут от 50 до 55 глав регионов, которые возглавят региональные группы.