Покажут связь информатики с реальной жизнью: Чему научат уроки по ИИ в школах

С 1 сентября 2027 года в школах в рамках углубленного профиля по информатике начнут изучать искусственный интеллект. Об это заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В отличие от обычной информатики, акцент будет делаться на математических основах машинного обучения: линейной алгебре, теории вероятностей, методах оптимизации. Благодаря этому школьники смогут не просто пользоваться готовыми нейросетями, а понимать, как они устроены, где работают, а где дают сбой, и в каких случаях им вообще можно доверять.

Успех всего проекта будет зависеть не столько от самих учеников, сколько от учителей. Чтобы вести такой курс, преподаватель должен сочетать в себе знания по программированию, математике, статистике и даже этике.

