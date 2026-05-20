С шумерлинки взыщут за дропперство

Прокурор города Дубны обратился в Шумерлинский районный суд в интересах жительницы Московской области с иском о взыскании с жительницы Шумерли неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

Органами следствия было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и установлено, что в марте 2024 года жительница Московской области, будучи введенной в заблуждение телефонными мошенниками, перевела деньги средств некий банковский счет. Следователи установили личность владельца счета, на который поступили 1,48 млн рублей. Им оказалась 19-летняя жительница Шумерли.

Решением суда требования прокурора удовлетворены: с ответчика в пользу истца взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 1,48 млн рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами средствам в размере 405, 9 тыс. рублей. Решение не вступило в законную силу.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.