С августа накопительные пенсии в России увеличат на 17,3%

Повышение затронет около 136 тысяч россиян, являющихся получателями средств на сегодняшний день, и участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства приходят срочной пенсионной выплатой.

Срочную пенсионную выплату также предоставляют тем, кто направил материнский капитал на пенсионные накопления или формировал их добровольно вне программы софинансирования, уточнили в Соцфонде.

Таким гражданам выплаты повысят еще более высокими темпами, чем получателям накопительных пенсий (+19,3%).

