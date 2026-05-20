Леонид Черкесов обсудил вопросы, волнующие сотрудников Комбината автомобильных фургонов в Шумерле

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов с рабочим визитом посетил АО «Комбинат автомобильных фургонов» (КАФ).

В сопровождении Председателя Совета директоров Алия Чеченова руководитель парламента осмотрел производственные цеха и детально ознакомился с ходом реализации инновационных проектов. Леонид Черкесов высоко оценил уровень организации труда, отметив слаженную и профессиональную работу коллектива.

Ключевым пунктом программы стало неформальное общение с работниками завода. В ходе открытого диалога были подняты темы, волнующие жителей города и округа: текущее состояние дорожной сети, вопросы комплексного благоустройства территорий, а также перспективы развития социальной инфраструктуры. Все обозначенные проблемные точки зафиксированы руководством республиканского парламента для дальнейшей проработки.

В продолжение визита Леонид Черкесов и Алий Чеченов подробно остановились на стратегических векторах развития предприятия. Подчеркивая системообразующую роль завода, Председатель Госсовета выразил уверенность в том, что стабильная работа КАФ является залогом уверенного будущего для тысяч семей шумерлинцев.

В завершение встречи Леонид Черкесов выразил искреннюю благодарность руководству и всему трудовому коллективу комбината за высокий профессионализм, неравнодушие, стабильную работу и весомый вклад в экономическое развитие округа.

Источник: gs.cap.ru.