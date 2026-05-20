Леонид Черкесов в Шумерле ознакомился с ходом ремонтных работ в школах

Спикер парламента Леонид Черкесов посетил Шумерлю. Вместе с заместителем Председателя Госсовета Чувашии Виктором Горбуновым, председателем Собрания депутатов Шумерлинского округа Сергеем Яргуниным и местными депутатами они побывали в школе №6, пообщались с ее директором и представителем подрядчика.

Работы идут: начат капитальный ремонт фасада, организовано благоустройство. Ранее здесь уже заменили инженерные сети, отремонтировали пищеблок, спортзал и актовый зал, а на пришкольной территории появились универсальная спортплощадка и футбольное поле.

«Задача депутатского корпуса — проследить, чтобы каждый этап был выполнен качественно», — подчеркнул Леонид Черкесов.

Также посетили школу №3. Здесь сейчас возводят хоккейную коробку — планируют завершить в кратчайшие сроки. Это будет отличный подарок для юных спортсменов. Важно отметить, что само здание школы 1936 года постройки ранее уже пережило масштабное преображение: были полностью обновлены все коммуникации, отремонтирована кровля, сделан современный вентилируемый фасад. В планах у руководства школы — создание Аллеи памяти участников СВО.

