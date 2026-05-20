В Чувашии стартовали масштабные работы по ремонту и восстановлению дорог

Совместные усилия Правительства Чувашии и партии «Единая Россия» направлены на модернизацию транспортной отрасли и повышение качества жизни в регионе.

В рамках реализации масштабных проектов по развитию транспортной инфраструктуры Председатель Правительства Чувашии Сергей Артамонов проинспектировал начало работ на ключевых объектах ремонта и восстановления автомобильных дорог.

«В 2026 году на дорожное хозяйство Чувашии направлены рекордные 12 млрд рублей. Мы ставим задачу к концу года достичь отметки в 600 километров восстановленных дорог по всей республике. В общей сложности работа развернется на 1088 объектах. Но самым долгожданным, конечно, станет обновление участков, по которым шла тяжелая техника при строительстве М-12. Благодаря договоренностям, достигнутым при визите Главы Чувашии Олега Николаева в Минтранс России, работе Правительства Чувашии, депутатского корпуса «Единой России» из федерального и республиканского бюджетов для обновления этих участков на 2026—2028 годы предусмотрено 2,6 млрд рублей», – сказал премьер-министр Сергей Артамонов.

Работы по восстановлению 11 объектов общей протяжённостью 75 км проведут в Ибресинском, Канашском, Порецком, Шумерлинском и Янтиковском муниципальных округах.

В текущем году на средства Дорожного фонда в Чувашии проведут капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общей протяжённостью свыше 600 км, построят и реконструируют 12 км дорог, отремонтируют 6 искусственных сооружений, обустроят 23 км наружного освещения вдоль региональных дорог в границах населённых пунктов.

Совместная работа Правительства Чувашии и жителей региона при активном участии партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» позволяют не только ремонтировать дороги, но и развивать транспортную логистику, обновлять подвижной состав и создавать современную инфраструктуру для пассажиров и перевозчиков.

Источник: cap.ru.