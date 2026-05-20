В Правительстве Чувашии обсудили цифровые механизмы защиты прав потребителей

В Доме Правительства под председательством заместителя председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Олега Николина состоялось заседание Координационного совета по защите прав потребителей. Участники совещания обсудили механизмы противодействия фальсификату и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Речь, в первую очередь, шла о цифровой маркировке товаров и расширении электронных каналов связи в сфере ЖКХ.

Отметим, что обязательная маркировка становится надежным гарантом безопасности при покупке товаров разных групп. В Чувашии в системе «Честный знак» завершена маркировка 29 подобных групп. Особое внимание уделяется пивной продукции (в республике зарегистрировано 1438 участников) и тонизирующим и энергетическим напиткам (1247 субъектов). С этого года система распространилась на новые категории: игрушки, консервы, мясные изделия, корма для животных, косметику, бытовую химию, морепродукты, растительное масло и сладости.

Как сообщила министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова, ведомство на постоянной основе проводит разъяснительную работу с бизнесом и анализирует соблюдение обязательных требований. В 2025 году подписано соглашение с оператором системы — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), что позволило Минэкономразвития получить доступ к государственной информационной системе мониторинга (ГИС МТ) для независимого контроля розничных продаж.

«Обязательная маркировка выступает надёжным гарантом безопасности граждан, позволяя отследить происхождение каждого товара до момента покупки. Наша цель — обеспечить честную конкуренцию и защитить кошелёк потребителя от недоброкачественной продукции», — прокомментировала Лариса Рафикова.

Дмитрий Жуков, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике, доложил о результатах контрольных проверок. С начала этого года сотрудники Управления провели 34 контрольные закупки. В результате были выявлены факты отсутствия маркировки, реализации продукции незарегистрированными участниками и нарушения прав потребителей на получение достоверной информации. В отношении недобросовестных предпринимателей составлено 43 протокола об административных правонарушениях, наложен арест на продукцию.

Второй вопрос повестки был посвящен защите прав потребителей в сфере ЖКХ. Руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашии Виктор Кочетков отметил, что за первых три месяца этого года по результатам проведенных ведомством надзорных и профилактических мероприятий собственникам помещений многоквартирных домов возвращено 1 млн 172 тысячи рублей, неправомерно начисленных за услуги ЖКХ управляющими компаниями и ТСЖ. С начала года в Инспекцию поступило порядка 4 900 обращений граждан. Количественный рост связан с расширением доступных цифровых каналов (Портал обратной связи, ГИС ЖКХ). Граждане получили возможность быстро и удобно сообщать о своих проблемах.

Александр Рыбаков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике, напомнил, что с 1 сентября 2026 года штрафы за нарушения при обороте маркированных товаров в системе «Честный знак» будут направляться автоматически. В связи с этим, необходимо уже сейчас привести торговые процессы в соответствие с законодательством.

«Чем больше участников рынка осознают необходимость соблюдать требования, тем меньше контрафакта окажется на прилавках», — отметил Рыбаков, призвав активизировать разъяснительную работу и среди бизнес-сообщества, и среди потребителей.

Подводя итоги заседания, Олег Николин указал на необходимость усилить контроль за продавцами маркированных товаров, особенно за оборотом никотиносодержащей и табачной продукции, а также пресекать продажу мототехники несовершеннолетним. Он также подчеркнул важность оперативного информирования населения о появлении некачественных товаров: «Своевременное предупреждение снизит риски. Важно не только убрать продукцию с рынка, но и вовсе не допустить её к потребителю».