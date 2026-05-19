Чувашская Республика направила 3 тонны гуманитарного груза и медикаментов в два госпиталя ЛНР

Чувашская Республика отправила 18-ю партию гуманитарной помощи в два госпиталя Луганской Народной Республики. Общий вес груза составил около трёх тонн. В него вошли 120 индивидуальных подарочных наборов, медикаменты и перевязочные материалы, средства личной гигиены, одежда и продукты питания.

Организаторами сбора выступили Союз женщин Чувашии, региональное женское движение партии «Единая Россия» и Фонд развития Чувашии «Пӗрле». Транспортировку обеспечило Правительство республики.

«Всей республикой поддерживаем наших бойцов и военнослужащих, чтобы наши защитники чувствовали: дома о них помнят, их ждут и гордятся ими. Поддержка наших бойцов — это наш долг, проявление твёрдости и единства всего региона. Мы делаем всё возможное, чтобы наши защитники были обеспечены всем необходимым. Победа будет за нами, потому что мы едины, решительны и верны своей Отчизне», – отмечает Глава Чувашии Олег Николаев в социальных сетях.

Груз сформирован с учетом прямых запросов медицинских учреждений. Помимо медикаментов и перевязочных материалов в адрес госпиталей ушли посылки с бельем, обувью, простынями и полотенцами, а также маскировочные сети, изготовленные волонтерами.

Отдельной частью груза стали вкусные гостинцы с родной земли. В ЛНР переданы свежие овощи (огурцы и томаты) от агрофирмы «Ольдеевская», мясная и рыбная продукция предприятия «Шалеевские Ишлейские колбасы и рыба», а также сыр от колхоза «Красный Партизан» (Ибресинский округ).

В формировании гуманитарной помощи приняли участие отделения Союза женщин Чувашии Ибресинского, Цивильского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, Шумерлинского и Чебоксарского муниципальных округов.

Депутат Госсовета Чувашии Федор Степанов обеспечил поставку электрооборудования. Региональное отделение Общероссийского народного фронта передало госпиталям настольные игры для реабилитации раненых и осветительные приборы. Активное участие приняли волонтерская группа «Всё для победы» (Шемуршинский округ) и «серебряные» волонтеры из деревни Таутово Аликовского округа, подготовившие маскировочные сети и одежду.

Для бойцов очень важна и моральная поддержка. Курсанты Центра «ВОИН» подготовили письма и свежий выпуск своей газеты «Вечёрка ВОИНа». Студенты-волонтеры Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий и курсанты центра также оказали содействие в погрузке многотонной партии.

Системная работа региона по поддержке военнослужащих и медицинских учреждений в зоне проведения специальной военной операции будет продолжена. Ранее, в начале мая, из Чувашии в зону специальной военной операции был отправлен 87-й гуманитарный конвой.