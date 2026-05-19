Проект «Шаг к здоровью» продолжит работу в 2026 году

Запущенный в 2025 году проект «Шаг к здоровью», инициированный Олегом Николаевым, продолжит работу в 2026 году. Об этом стало известно по итогам встречи Главы Республики с главами медицинских учреждений.

«Шаг к здоровью» направлен на повышение доступности профилактической медицины для жителей всех муниципалитетов. Основная задача — сделать профилактическое обследование доступным каждому, независимо от места проживания и размера населённого пункта. Медицинские бригады работают в передвижных пунктах здоровья, оказывая помощь на месте. Многим именно выездные обследования помогли вовремя узнать о проблемах со здоровьем.

В прошлом году, привёл статистику заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Владимир Степанов, свыше 69 тысяч человек смогли пройти обследование в привычной для себя обстановке, не посещая медицинские учреждения, почти 30% из них получили направления на дополнительные обследования по итогам первичного осмотра. У 1570 человек выявили сложные заболевания, включая ранние стадии онкологии.

Депутат Государственной Думы РФ от «ЕДИНОЙ РОССИИ» Алла Салаева рассказала – независимо от формата встреч люди до сих пор завершают разговор вопросом: «А будет ли снова работать проект «Шаг к здоровью?». Депутат отметила удобство площадок «Шага к здоровью» и предложила использовать их также как точки сбора предложений в Народную программу «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Высказался в пользу перезапуска проекта «Шаг к здоровью» и главврач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, руководитель фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Государственном Совете Чувашской Республики Николай Николаев: «Это, по сути, первый масштабный опыт такого рода в стране. Общаясь с коллегами в других регионах России, я рассказывал о проекте, и многие проявляли интерес и высказывали необходимость перенимать его».

В этом году по просьбам жителей Чувашии в проект будут включены выездные бригады «Детский доктор», а также «Кардиопоезд». Детский поезд — это выезды в муниципалитеты педиатрических специалистов, а кардиопоезд — выезд республиканских специалистов. Особое внимание будет уделено жителям удалённых территорий.

Министр здравоохранения Чувашской Республики Лариса Тарасова поделилась планами: в этом году в рамках проекта «Шаг к здоровью» будет проконсультировано порядка 73 тысяч человек, запланировано 440 выездов пунктов здоровья к жителям республики, еще 18 – непосредственно на предприятия. Кроме того, запланировано 46 выездов кардиопоезда и детского поезда. Всего более 500 выездов.

Первый выезд «Детского доктора» запланирован на 1 июня в Алатырский округ, а первый кардиопоезд прибудет 4 июня в Цивильский округ. Медицинские шатры по традиции, заложенной в прошлом году, начнут работу по всей Чувашии в День Республики, 24 июня.

Подробности о расписании проекта «Шаг к здоровью» в ближайшее время появятся на сайте Министерства здравоохранения Чувашской Республики.