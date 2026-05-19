В Чувашии издадут сборник исследовательских работ школьников о Героях СВО

Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в патриотических чтениях «Герои СВО: Победа и память». Они прошли в Центре одарённых детей и молодёжи «Эткер» в рамках республиканского проекта «Книга памяти СВО. Парта Героя» при содействии партийного проекта «Единой России» «Мир возможностей».

Школьники республики подготовили более 600 научно-исследовательских работ. В создании материалов о СВО приняли участие сотни человек – учащиеся, педагоги, родители и родственники участников специальной военной операции.

Участник специальной военной операции Виталий Емельянов в своём выступлении подчеркнул, что тема встречи требует зрелого отношения и ответственности. По его словам, защита памяти — это долг каждого гражданина, и главным оружием в этой работе является понимание правды. Он добавил, что сила России всегда заключалась в единстве и пожелал молодёжи активно работать в этом направлении и дальше.

Участники чтений провели серьезную поисковую работу: изучали биографии бойцов, их награды, воинский путь, собирали информацию о местах захоронений и мемориальных досках. Исследования велись по двум ключевым направлениям. В номинации «СВО: Герои моей семьи» дети и близкие родственники описывали боевой путь своих родных. Направление «Герои верили в Победу» посвящено увековечиванию памяти погибших земляков.

Отдельное внимание уделялось оформлению школьных экспозиций, мемориальных досок, Аллей славы и Парт Героя. В школах республики уже открыто 370 Парт Героя. Наибольшее количество — в Красночетайском муниципальном округе, Чебоксарах, Новочебоксарске и Шумерлинском муниципальном округе.

Итогом масштабной акции станет издание печатного сборника. В книгу войдут лучшие научно-исследовательские работы учащихся, зафиксировавшие историю современности глазами подрастающего поколения.

В патриотических чтениях приняли участие министр образования Чувашии Дмитрий Захаров, руководители образовательных учреждений, ветераны СВО, учащиеся и представители общественности. Память погибших воинов почтили минутой молчания.

