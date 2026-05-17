Мобильный ФАП спешит в село

На минувшей неделе один из выездов мобильного фельдшерско-акушерского пункта был организован в Большие Алгаши. Цель – сделать медицинскую помощь максимально доступной для тех сельчан, кому затруднительно добраться до районной больницы.

В Больших Алгашах терапевтом Шумерлинского межтерриториального медицинского центра были осмотрены 23 пациента. Им проведена электрокардиография (ЭКГ) и взяты анализы крови. По результатам осмотра 5 человек были направлены на углубленную диспансеризацию, двое получили направления на компьютерную томографию, а одному пациенту было выдано направление на обследование в Республиканский госпиталь ветеранов войн.



Параллельно с терапевтическим приемом фельдшер провела с пациентами беседу о важности регулярных обследований, отказа от вредных привычек, о правильном питании и физической активности.



«Мы понимаем, как сложно сельским жителям добраться до поликлиники, особенно пожилым, – комментирует заведующая поликлиникой Дарья Чиркова. – Именно поэтому такие выезды мобильных ФАПов – это не разовая акция, а наша ежедневная работа. Выезды мобильного ФАП запланированы не только в те населенные пункты, где отсутствует стационарный ФАП или ОВОП, но и в те деревни и поселки, где имеется стационарный медпункт, но временно нет участкового врача, чтобы каждый житель мог получить необходимую медицинскую помощь, не уезжая далеко от дома».



Данная работа организована в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия».



Шумерлинский ММЦ.