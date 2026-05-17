Внесите свой вклад в благоустройство парка!

Открыв газету от 8 мая, прочитала заметку «Почему в парке такой бардак?» И выражаю благодарность звонившей в редакцию горожанке за беспокойство за состояние городского парка.

Отвечая на заглавный вопрос, хочу пояснить: парк сегодня, к сожалению, не обладает необходимыми трудовыми ресурсами – штат учреждения мал. Мы не раз пытались найти работников с помощью службы занятости населения, но парадокс — безработным шумерлинцам не нужна такая работа, «фукают» они, когда слышат о зарплате (естественно, данный труд неквалифицированный, оплата по договору ГПХ в размере МРОТ). Подаем заявки в ООО «Благоустройство», но там тоже ограничены в средствах и людях, хотя территория обслуживания увеличилась до округа.



И одновременно задаю вопрос всем горожанам, кого тревожит парк: а что каждый из вас лично сделал для него? Ведь парк – это наше общее достояние, наша общая ответственность. Так было и в советские времена, когда штат исчислялся десятками единиц, так было в трудные 90-е. Например, в 1993 году администрация города в парке содержала 41 единицу по штатному расписанию, и тогда не были построены никакие объекты. Сегодня установлены более 200 урн и лавочек, обустроены экотропы и тропы здоровья, беседки, скейт-площадка, спортплощадка, две детских площадки, зоны отдыха, дендрарий, зоны отдыха у старых дубов, фонтан, сохранены аттракционы. Помимо этого, в парке предприниматели предоставляют свои услуги (батуты, машинки, передвижные аттракционы). Всё создано для комфортного отдыха.



Парк — это открытое общественное пространство и убраться там идеально раз и навсегда просто нереально и невозможно, т.к. посещаемость парка жителями и гостями города очень велика, особенно в летний сезон и в благоприятную погоду. В данное время работаем над восстановлением освещения, уборкой сухостоя и наклонившихся деревьев. Все разрешения на спил деревьев получены от администрации округа через «Госуслуги». Поданы заявки на выполнение работ в ООО «Благоустройство». Ежедневно проводится уборка мусора в парке. Поддерживается санитарное состояние с минимальной штатной численностью.



Любовь к родному городу не нужно выражать словами и лозунгами. Можно просто прийти и оказать посильную помощь. Но, увы, часто наблюдаю, что слова могут сильно расходиться с делом. Например, в прошлом году я обсуждала с такими же неравнодушными жителями, как автор звонка в редакцию, вопрос оформления клумб на территории парка. Закупила несколько коробок цветов, пригласила на субботник по их посадке. Как думаете, сколько человек пришло? Ни одного!



Вот и теперь приглашаю неравнодушных шумерлинцев и любителей покритиковать на субботники, которые запланированы на 23 и 30 мая, 6, 13, 20 и 27 июня с 9 до 12 часов. Всего три часа, чтобы вы смогли проникнуться атмосферой работы в парке на благо общего дела. Инвентарем и перчатками обеспечим.

Ждём всех!

С уважением, Л. Дмитриева, директор ГПКиО.