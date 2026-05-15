В 60-х годах прошлого века я учился в средней школе в селе Нижняя Кумашка. В школе учились до 500 детей из ближайших восьми деревень. Ходили пешком, кто-то ездил на велосипеде, зимой — на лыжах. С третьего по восьмой классы школьники были пионерами, носили красные галстуки, сшитые из ситца. Выглаженный галстук украшал скромную одежду. На ночь сложенный галстук клали под стопку книг.

Я любил носить пионерский галстук. В детских спорах свою правоту, честность мы подкрепляли разящим аргументом «честное пионерское!» Этого хватало.



Многие ученики после уроков занимались в кружках. Их было много, чуть ли не по каждому предмету: рисованию, пению, географии, биологии, физкультуре, фотоделу, радио… На баяне нас учил играть завклубом. Некоторые школьники посещали несколько кружков поочередно, ведь занятия были бесплатные. Я ходил в кружки по рисованию, фотоделу и географии.



Хотя у всех деревенских было немало детских обязанностей в домашнем хозяйстве — воды натаскать, дрова занести, в сарае у скотины прибраться, — мы старались не пропускать кружковые занятия, а общественные, пионерские — тем более. Помню, как мы, старшеклассники, по звеньям из 3-4 человек по очереди мыли полы в классах, передвигая громоздкие парты. Однажды школьная техничка даже похвалила одноклассника Юру Пудова за умелое обращение с половой тряпкой… Девочки мыли парты, окна.



Регулярно проводились пионерские собрания и сборы. Во всех классах, кроме начальных, выпускались стенгазеты редколлегией из трех человек: редактора, художника и писаря. Одноклассники, видя мое увлечение рисованием, избрали меня художником. А в пионерском отряде я сам вызвался быть барабанщиком. Стенгазеты, как правило, выпускались по праздникам, вывешивались в классах на видном месте. На отрядном пионерском собрании утверждали названия своих стенгазет. В первой колонке писали «передовицу» по указанию классного руководителя либо написанную ею самой статью об общих делах в школе, в селе, в стране, хвалили отличников и хорошистов. Далее помещались заметки учеников, поздравления, стихи юных поэтов и, конечно же, товарищеская критика за недостойное поведение. И даже карикатуры, если сумеет художник. Хулиганистые ребята боялись попасть в стенгазету.



К празднику Нового года в коридоре вывешивалась огромная, красиво оформленная на двух листах ватмана общешкольная газета под названием «Школьная жизнь». Это были шедевры учителя-художника, уникального человека Бориса Тихоновича Маскина. Он был не только мастером рисования, но и преподавал русский язык и литературу, замечательно играл на скрипке. Юмористом был отменным! В начале 2000-х он трагически погиб…



Так вот, рядом с этой стенгазетой вывешивались отобранные комиссией отрядные стенгазеты на конкурс. Редколлегия нашего 7 «Б» класса, готовясь к конкурсу, поручила мне, художнику, вначале написать по верху ватмана название газеты «Пионер» крупными буквами. Всё нужное выдал классный руководитель. После уроков я остался в классе один. Расстелил ватман на учительский стол, приготовил краски, карандаш с ластиком, линейку, стакан с водой, кисточку. Дело-то очень ответственное!



Вначале с помощью линейки карандашом начертил контуры букв. После уже кистью акварельной красной краской одним махом, можно сказать, закрасил буквы. Довольный, что справился быстро, выпрямился, чтоб оценить работу с расстояния, как художники обычно делают. Но что это? Слово какое-то короткое и странное – «Пинер»… Где буква «О»? Нет буквы «О»! Видимо, тонкий карандашный контур не выделял слово целиком и я не заметил пропуска одной буквы. Как в пословице «Поспешишь — людей насмешишь»… Повздыхал малость, подождал, пока буквы высохнут, перевернул ватман и на обороте листа еще раз написал как надо – «Пионер». Трижды прочитав написанное, оставил досыхать стенгазету на учительском столе. Одевшись, вышел из класса и зашагал по зимней морозной дороге в полной темноте, через поле, в свою деревню Верхняя Кумашка, расположенную в трех километрах. Тогда до наших деревень электролинии только строили. Света в деревнях не было.



Привитая школьными учителями практика учебы и труда, занятия в любимых кружках, работа со взрослыми на колхозных полях вырабатывали в нас самостоятельность, ответственность и патриотизм. В восьмом классе мы, пятеро с одной улицы, сами организовали свой кружок «Юный турист» для поиска полезных ископаемых, каменного угля, нефти, железной руды для родной страны, ходили в походы. Спасибо учителям!



Хорошая была школа. Но её «оптимизировали», нет ныне школы. Оставшихся школьников перевели в опустевшее здание детсада. Говорят, его скоро закроют…



Аварийное деревянное двухэтажное здание старой школы разобрали мы, бывшие ученики. Но в кирпичном одноэтажном, еще крепком здании я проектирую реконструкцию спортзала с бассейном. Мечтаю о строительстве здесь новой школы. В Верхней Кумашке по нашему плану в этом году построится спортивная площадка с искусственным покрытием. Помогают мне пионеры-товарищи Дамир Камартдинов, Александр Филиппов и другие.

Н. Адёр, организатор музея СССР в г. Чебоксары.

Справочно

Пионерская организация в СССР была создана 19 мая 1922 года. Тогда движение детей и подростков называлось «Юные пионеры имени Спартака».



Редактор журнала «Петербургский скаут» и литератор Иннокентий Жуков предложил дать организации название «пионерская», развивать игровые формы воспитательной работы с детьми и другие позитивные стороны скаутского движения. Из запрещенного в Советской России скаутизма заимствовали разделение на отряды, вожатство, сборы у костра, галстуки и даже девиз «Будь готов!»



В 1924 году отрядам молодежи присвоили имя Владимира Ленина. В 1926 году объединение стало официально называться Всесоюзной пионерской организацией имени В.И. Ленина.

В 1990 году пионерская организация была преобразована в Союз пионерских организаций (Федерацию детских организаций) СССР. После распада СССР единая пионерия прекратила своё существование.