От столицы до границы мчат по рельсам поезда…

Станция Шумерля отмечает юбилей

Ровно 110 лет назад, в далеком 1916 году, при строительстве железной дороги Москва — Казань, в 588 км от столицы была создана железнодорожная станция Шумерля, названная по близлежащей деревне. Её заложили посреди чистого поля, в двух километрах от реки Суры.



Кроме местных землекопов и возчиков, в строительстве участвовало несколько сотен австро-венгерских военнопленных. Первоначально станция представляла собой небольшой вокзал с несколькими пристанционными постройками. Долгое время жителями поселка, состоявшего из нескольких деревянных домов, были лишь семьи обслуживающего персонала станции. Затем начали появляться новые частные дома. Вместо улиц поначалу были дома «первой линии», «второй линии», «третьей линии» и т. д.



В 1918 году, когда достроили дорогу Арзамас — Канаш, через Шумерлю пошли пассажирские и товарные поезда. Перрон станции быстро стал центром жизни посёлка: здесь собирались жители, устраивались митинги, проходили народные гулянья.



В начале 1920-х годов посёлок был небольшим: всего несколько деревянных домов вдоль одной улицы, а население составляло около 500 человек. Школы не было, дети учились у частных лиц или ходили в деревню.



Впоследствии из маленькой станции в несколько домов Шумерля превратилась в настоящий промышленный город, уютный и зеленый. Станция стала частью транспортного узла.

На современной территории станции от прежних времен сохранилась, пожалуй, только отреставрированная водонапорная башня, которая несколько десятилетий обеспечивала паровозы водой.



Сегодня через станцию Шумерля в день проходят 61 грузовой, 16 пассажирских и 4 пригородных составов.

Стальной характер, нежное сердце

Принято считать, что руководящие должности зачастую сопряжены с жёсткостью,

загруженностью и отсутствием времени на личную жизнь. Наша сегодняшняя героиня доказывает совершенно обратное — быть успешной на работе и счастливой в семье очень даже возможно.

Главное – правильно расставить приоритеты.



Когда мы посещаем железнодорожную станцию как пассажиры или провожающие-встречающие,

редко задумываемся о том, кто стоит за чёткой работой этого важного звена транспортной

системы страны. А между тем это целый мир со своими законами и правилами.

В этом мы убедились, встретившись с начальником станции Шумерля Анастасией Шишковой,

от профессионализма команды которой зависит не только выполнение плановых показателей,

но и безопасность тысяч людей.

Как рассказала нашей газете коренная шумерлинка, решение посвятить себя железной дороге созрело у нее к окончанию девятого класса. Получать образование поехала в Алатырский железнодорожный техникум. Аттестат у нее был хороший и, успешно сдав вступительные экзамены и преодолев конкурс из двух человек на место, она уверенно поступила на бюджетную форму обучения отделения «Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте», попросту — на «движенца». Последующие четыре года учебы заложили фундамент не только профессиональной, но и личной жизни нашей героини. Алатырь стал для Анастасии поистине судьбоносным городом: там она не только получила профессию, но и встретила своего будущего мужа Александра и еще студенткой родила первую дочку Василису.



«Окончив техникум, я вернулась в Шумерлю с красным дипломом, мужем и дочкой», — улыбается наша собеседница. Первые четыре года она работала на одной из самых сложных и ответственных должностей — дежурной по станции. Постигать все тонкости нелегкой профессии ей помогали наставники Татьяна Георгиевна Халманова, Марина Владиславовна Гусева, Таисия Робертовна Шилова, Ольга Борисовна Чимрова. «Это профессионалы с большой буквы! К каждой из них отношусь с большим уважением и благодарностью!» — восклицает Анастасия.



Трудиться с ночным графиком для молодой мамы было нелегко, но ей настолько нравилась работа, с ее непредсказуемостью и бешеным ритмом, что как-то всё само собой получалось и успевалось. Каждый день, и тогда, и сегодня, по признанию Анастасии, она не устает учиться понимать, как работает огромный механизм железной дороги, и шаг за шагом постигает мастерство удивительной профессии. Именно должность дежурной по станции научила молодого специалиста быстро реагировать на нестандартные ситуации, молниеносно принимать решения, быть собранной, сконцентрированной, стрессоустойчивой – качествам, так пригодившимся ей в дальнейшем.



Профессионализм и ответственность перспективного сотрудника не остались незамеченными и уже через год после принятия на работу Анастасии Шишковой выдали целевое направление на поступление в Нижегородский университет путей сообщения. А в 2019 году, когда предыдущий начальник станции перешел на другое место работы, руководство предложило должность двадцатитрехлетней Анастасии.



«Решение далось непросто, — вспоминает она сегодня. — Я понимала, что это повышенный уровень ответственности, и боялась, что на новой должности не смогу уделять достаточно времени семье. Но меня поддержали близкие. Спасибо моей маме, мужу и свекрови! – с благодарностью говорит Анастасия. — Без их поддержки я не смогла бы получить высшее образование и с такой самоотдачей посвящать себя работе».



В момент нашего общения начальник станции выполняла функции дежурного по станции. «Иногда подменяю коллег на этом посту, — призналась она нашей газете. — Поддерживать навык в этой профессии считаю для себя очень важным».



С первых минут нахождения в святая святых станции стало понятно, что главное качество представителя этой профессии — колоссальная выдержка и концентрация внимания. «Нечетный грузовой проходит по первому пути. С четвертого пути отправляется нечетный тепловоз с резервом», — время от времени объявляет дежурный в микрофон четко поставленным голосом. На связи с ним находятся десятки коллег с других станций, порой одновременно. Специалисты своего дела с полуслова понимают друг друга. Несведущим сложно уловить механизм повелевания движением железнодорожных составов. Да, наверное, и не нужно… Это важное дело от начала до конца пусть остается в надежных руках профессионалов. «В работе дежурного по станции нет права на ошибку, — подчёркивает Анастасия. — От наших действий зависят не только график движения поездов и своевременная доставка грузов, но порой и жизни людей. Иногда приходится принимать решения за считанные секунды».



Шумерля – станция промежуточная. В настоящее время здесь расположены 2 главных и 4 приемоотправляющих пути. Станция Шумерля контролирует промежуток движения составов на прилегающих перегонах — до Вурнар, с одной стороны, и до Княжихи – с другой.



Если в обязанности начальника вокзала входит обеспечение безопасности пассажиропотока, то начальник станции несет непосредственную ответственность за обеспечение безопасности и бесперебойного движения грузовых составов. Кроме общей координации работы начальник станции осуществляет контроль за соблюдением правил технической эксплуатации, организацией работы персонала, несет личную ответственность за решение оперативных вопросов и нештатных ситуаций, работает в тесном взаимодействии с другими службами: путейцами, диспетчерами, локомотивщиками, энергетиками, связистами и другими специалистами, обеспечивающими жизнедеятельность железной дороги. Главная задача каждой службы – обеспечение безопасности движения.



Соблюдение мер безопасности касается и охраны труда сотрудников. Начальник проводит инструктажи, проверяет условия работы на путях, оперативно реагирует на любые нарушения. В компетенцию начальника станции входит оперативное решение возникающих проблем — от задержек составов до технических неисправностей. Руководитель взаимодействует с грузоотправителями, ведет необходимую нормативную отчётность и планирование, документацию по охране труда и пожарной безопасности и т.д. Круг обязанностей настолько многогранен, что невольно возникает вопрос: как всё это возможно успевать и контролировать? «У меня ненормированный рабочий день, — констатирует Анастасия. — Трудиться приходится практически в круглосуточном режиме. Я на связи 24 часа в сутки. Такова специфика моей работы».



В непосредственном подчинении начальника станции 5 дежурных по станции и 3 приемосдатчика груза и багажа. «Если дежурные по станции контролируют выполнение графика движения составов и выполняют маневровую работу, то приемосдатчики непосредственно взаимодействуют с организациями, пути которых прилегают к нашим станционным путям, — ООО «Дортех», АО «ШЗСА», АО «КАФ», АО «Чувашвтормет», ИП Кайнов, ДПМК «Шумерлинская», — объясняет Анастасия. — Мои коллеги — настоящие профессионалы. Мы все — одна команда».



Начальник станции ежечасно работает в условиях многозадачности и должен оперативно принимать взвешенные решения в нестандартных ситуациях. «Я бы сравнила нашу работу с работой скорой помощи, — говорит руководитель. — Мы так же прибываем на место в любое время суток и оперативно решаем любую проблему».



Например, рассказывает Анастасия, локомотив сбил лося. После таких случаев бывает неисправна тормозная магистраль, и железнодорожники обязаны оперативно оказать помощь составу. В таких ситуациях включается полное взаимодействие всех служб: не только начальника и дежурного по станции, но и локомотивщиков, путейцев. Зачастую составу требуется новый исправный локомотив, вспомогательный по железнодорожному. Дежурный по станции пишет специальное разрешение и выдает вспомогательному локомотиву для оказания помощи. После прицепки и опробования тормозов состав едет дальше.



Или случай прошедшей зимы, которая в этом году выдалась снежная, и справляться с заносами на путях было тяжело. Железнодорожники регулярно вызывали специализированную снегоуборочную технику, которая грузила и увозила снег. Так вот, как рассказывает Анастасия, на насыпи от железной дороги дети устроили горку. Ребятне, понятно, раздолье, а начальнику станции – головная боль. Пришлось вызывать транспортную полицию из Канаша. Провели комплексную беседу и с детьми, и с родителями и инцидент был исчерпан.



К слову, встречам с подрастающим поколением в своем плотном рабочем графике Анастасия уделяет немаловажное место и нередко является гостьей в образовательных учреждениях города. Кроме разговора о соблюдении мер безопасности на железной дороге, начальник станции не устает повторять детям, что работать на железной дороге не только ответственно, но и очень интересно. «Кто знает, может, кто-то из детей заинтересуется, выучится и станет настоящим профессионалом», — искренне надеется Анастасия.



Станция Шумерля у руководства на хорошем счету. Так, в 2025 году коллектив занял 1 место в конкурсе «Лучшее эстетическое содержание железнодорожной станции ОАО «РЖД» IV-V класса», проводимом Горьковской дирекцией управления движением. «В качестве приза со дня на день ждем необходимый нам кондиционер», — улыбается Анастасия.



Начальник станции Шумерля и себя лично зарекомендовала с самой положительной стороны. Грамота начальника Горьковской железной дороги – прямое тому доказательство.



В 2021 году Анастасия получила диплом инженера путей сообщения. «В том же году на свет появилась наша вторая дочка Александра, а в 23-м и третья, Лерочка», — улыбается своему счастью многодетная мама. И пусть ежедневный график молодого руководителя расписан по минутам, но в ее нежном сердце всегда есть место объятиям детей, семейному отдыху на природе и мечте о новых профессиональных вершинах.

Ольга Дмитриева.