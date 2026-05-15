Заглянем в книгу жизни педагога…

Какая профессия самая важная? На этот вопрос каждый ответит по-своему, исходя из личного опыта. Но если спросить, какая профессия самая нужная, то ответ, думаю, будет единогласным — это учитель. Именно педагог закладывает фундамент личности, учит мыслить и сопереживать.

Сегодня расскажем об Учителе с большой буквы Алевтине Георгиевне Мозяковой, которая празднует 50-летний юбилей. Это прекрасный повод заглянуть в её книгу жизни.

Начало пути: корни и призвание

История Алевтины Георгиевны началась в 1976 году в Егоркинском сельском поселении, в семье, которая была центром культурной и просветительской жизни деревень Егоркино, Савадеркино и Пояндайкино. Ее отец, Георгий Архипович, руководил местным клубом, а мать, Роза Ивановна, прошла путь от библиотекаря до вожатой. Атмосфера книг и творчества окружали Алю с ранних лет. Роза Ивановна была глубоко творческой личностью: она писала проникновенные стихи и часто выступала с ними перед односельчанами. Этот дар слова и любовь к литературе передались дочери. Сегодня Алевтина Георгиевна не только преподает русский язык и литературу, наизусть зачитывая школьникам строки из известных произведений, но и сама пишет стихи. Ее талант публициста нашел отражение и в серьезных трудах: Алевтина Георгиевна является постоянным автором статей в газете «Вперёд», новостных статей сайта школы, а в 2019 году, к 100-летнему юбилею родной школы, она в соавторстве с учителем истории С.Г. Фроловым издала книгу «Страницы истории Егоркинской школы».

Верность родной школе

Путь Алевтины Георгиевны в стенах родной Егоркинской школы длится уже 33 года. Свою трудовую деятельность она начала старшей вожатой в 1993 году, а затем на протяжении 27 лет стала для учеников проводником в мир русского языка и литературы. За годы педагогического труда Алевтина Георгиевна прошла путь до завуча школы, взяв на себя сложную и ответственную работу по управлению учебным и воспитательным процессом. Помимо школьной жизни, Алевтина Георгиевна активно занимается и общественной деятельностью, была депутатом Собрания Егоркинского сельского поселения двух созывов. Её достижения отмечены государственными наградами, но самым ценным признанием для неё остаются не грамоты, а искренняя любовь и глубокое уважение со стороны учеников, коллег и односельчан. Она гордится своими учениками, их успехами и прекрасными человеческими качествами.

Тернистый путь к мечте о большой семье

Говорят, что истинный педагог остается учителем и за пределами класса. В жизни Алевтины Георгиевны это осуществилось самым благородным образом, став примером всей деревне, хоть вначале и были предрассудки. За этой фразой из биографии «Замужем, трое детей» стоит большая история, полная душевной щедрости. Свою жизнь Алевтина Георгиевна связала с Георгием в 2001 году. Спустя пять лет после свадьбы супруги приняли судьбоносное решение: открыли двери своего дома для двух детей, брата и сестры Гены и Вали, из детского дома, взяв их на воспитание. Спустя 5 лет после старших детей в семье Мозяковых вновь зазвучал детский смех — сына Никиты. Для Алевтины Георгиевны не бывает чужих детей: её сердце настолько большое, что оно всегда открыто для тех, кто нуждается в поддержке и материнском тепле. Сегодня особым смыслом жизнь когда-то маленькой девочки Али наполнена воспитанием уже двух прелестных внучек, в которых она видит продолжение семейных ценностей и традиций.

Слово об учителе

«Мы встретились в пятом классе 26 лет назад. Вы тогда только начинали свой путь в школе, а мы стали вашим самым первым классом. Не знаем, за какие такие заслуги, но нам очень повезло – рядом оказался не просто педагог, а наш первый взрослый друг, который с этого момента всегда был на нашей стороне.



В Вас всегда было столько любви и тепла, что его хватало на всех нас. Мы помним, как Вы буквально жили нашими интересами, часто не считаясь с личным временем и силами, вкладывали в нас всё, что у Вас было. Настолько, что даже Ваш муж стал частью нашей команды и во всем нам помогал.



Даже когда мы начинали показывать характер — ворчали, что не будем участвовать в конкурсе или что нас всё равно засудят, — Вы не отступали. Сами писали сценарии, пересочиняли для нас песни, уговаривали нас попробовать. И как же мы все гордились, когда вместе забирали первые места! А походы? Это вообще отдельная история, одно из самых счастливых воспоминаний детства. И, конечно, наши поиски «клада». Это было так круто! Мы наперегонки носились по всей школьной территории, искали заранее спрятанные Вами записки, разгадывали придуманные Вами загадки… и в финале традиционно находили огромный пакет сладостей! Сейчас мы понимаем, сколько любви и заботы стояло за этими простыми сюрпризами.



Наши школьные годы стали такими яркими и дружными только благодаря Вам, Алевтина Георгиевна. Спасибо за то, что 26 лет назад мы нашли в Вашем лице настоящее сокровище!»

С любовью, Ваш самый первый выпуск 2007 года.

«Перемены в кабинете русского языка и литературы всегда были наполнены особым шумом. И дело не в обсуждении литературы и домашних заданий, просто сама атмосфера в классе благодаря Алевтине Георгиевне становилась какой-то удивительно уютной, почти домашней. При этом она мастерски держала дисциплину: на уроках всегда царила тишина, рождённая не страхом, а уважением. Одним из самых ярких впечатлений для меня стал момент, когда Алевтина Георгиевна начала читать стихотворение наизусть. Читала долго, с выражением. Я уже не помню точных строк, но до сих пор помню то чувство глубокого восхищения, которое тогда испытала. В тот момент я осознала, как много она знает.



Алевтина Георгиевна, Ваша жизнь сейчас наполнена мудростью, жизненным опытом и парой сотен выпускников, которые с теплом вспоминают школьные годы благодаря Вам. Оставайтесь такой же жизнерадостной и здоровой на долгие-долгие годы».

Е. Андреева, выпускница 2008 года.

«Алевтина Георгиевна была нашим классным руководителем с 6-го по 11-й класс. Я хорошо помню, как мы пришли первый раз в ее кабинет русского языка и литературы, первое знакомство, первый урок. Поначалу думала, что, как любой учитель, она строгая и очень требовательная, но первое впечатление бывает обманчивым. Когда на ее лице появлялась улыбка, все волнения и переживания из-за недочитанного произведения или невыполненного урока исчезали. Мы были не самым дружным классом, но Алевтина Георгиевна всегда пыталась нас сплотить. Осенью и весной организовывала поездки в разные города. А зимние прогулки на лыжах в лес и близлежащие деревни до сих пор вспоминаю с улыбкой. Она действительно много уделяла нам внимания: проводила чаепития, где всегда делилась историями из своего жизненного опыта, игры, КВН. Благодаря ей у меня целый альбом со школьными фотографиями. На ее уроках всегда была атмосфера сотворчества между учеником и учителем. Алевтина Георгиевна очень серьёзно относилась к своим предметам, но могла развлечь добрым юмором, приобщить к работе кроткой улыбкой, всегда могла выслушать нас и дать ценный совет. Из любой трудной ситуации она выходит с юмором и хорошим настроением.



Она хорошая жена, прекрасная мама, товарищ и преданный друг, Учитель с большой буквы. Алевтина Георгиевна была и остаётся энергичной, веселой, жизнерадостной женщиной, которая всегда придумывала для нас что-то интересное.



И хотя прошло 13 лет с нашего выпуска, я всегда при возможности стараюсь зайти к ней, хотя бы поздороваться, спросить: «Как дела?» Я благодарна Алевтине Георгиевне за ее понимание, помощь, терпение, мудрость, за бесценные советы. Желаю ей долгих лет жизни и крепкого здоровья».

А. Пакулаева, выпускница 2013 года.

«Дорогая Алевтина Георгиевна! Очень символично, что Вы родились в мае — когда всё цветёт, просыпается и дышит теплом. Мне кажется, это совершенно Ваш месяц: такой же светлый, ласковый и щедрый на доброту.



Спустя годы я всё чаще вспоминаю школу, и в этих воспоминаниях Вы не просто классный руководитель, а человек, который в нас верил, даже когда мы сами в себя не верили. Спасибо за терпение, за мудрые слова, которые я пронёс во взрослую жизнь, и за ту душевную теплоту, которой Вы нас согревали, как майское солнце».

Д. Карпов, выпускник 2018 года.

«Алевтина Георгиевна – добрый и отзывчивый учитель. Это тот человек, который поддержит и постарается помочь в трудную минуту. С ней легко разговаривать на разные темы. Когда общаешься, то кажется, что перед тобой не учитель, а друг. За 5 лет учебы в памяти сохранилось много положительных воспоминаний, связанных с Алевтиной Георгиевной. Я очень рада, что именно она была моим классным руководителем в 5-9 классах. Её терпение, умение найти подход к каждому ученику, способность вдохновлять делают ее Учителем с большой буквы.

Хочу пожелать Алевтине Георгиевне всего самого наилучшего, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии, благополучия, встречать по жизни только хороших людей, и чтобы на лице сияла улыбка».

А. Сапожникова, выпускница 9 класса 2024 года.

«Будучи учительницей русского языка и литературы, я несколько лет вела работу старшей пионервожатой Алевтины Георгиевны. Когда Алевтина училась в школе, я выбрала ее председателем совета дружины. Была отличницей. Послушная, четко и смело выполняла доверенную ей работу. Тягу к учению, старания А.Г. Мозякова унаследовала от своей матери, Розы Ивановны Узяковой, бывшей пионервожатой в школе. Ценю Алевтину Георгиевну за умение, отзывчивость, смелось, трудолюбие. Поздравляю с юбилеем!»

М.В. Вушнякова, ветеран педагогического труда.

«Алевтина для меня «Аля в кубе»: она мне сестренка (пусть не кровная), она мне была коллегой, она мне подруга! Я благодарна судьбе, Всевышнему за это. До сих пор с теплотой вспоминаю, как мы вчетвером (Римма Павловна, Мария Васильевна, Аля и я) ездили на РМО учителей русского языка и литературы, как мы делились своими впечатлениями. Аля была самой младшей из нас. Но мы видели, как она всей душой и всем сердцем была предана своей работе, отдавая всю себя. Всегда улыбчивая, добродушная, отзывчивая, готовая в трудную минуту прийти на помощь. Мне до сих пор очень приятно вспоминать, как мы вместе преодолевали трудности и радовались за успехи друг друга.

Крепкого здоровья тебе, Аля! Оно дороже всего! И пусть каждый день к тебе прилетает птица счастья, исполняя твои самые заветные желания».

Н.В. Малышева, коллега, подруга.