Алла Салаева: «Патриотизм начинается с любви к своей Родине»

Тема патриотизма остается одним из ключевых направлений работы партии «Единая Россия» и депутата Госдумы Аллы Салаевой. Во время встреч с жителями муниципальных округов, где подводятся итоги реализации Народной программы партии, разговор нередко начинается с тем поддержки участников СВО, сохранения исторической памяти и воспитания молодежи. Особенно ярко эта работа проявилась в преддверии Дня Победы.

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров:

Глава республики Олег Алексеевич Николаев ставит четкие задачи по развитию военно-патриотических клубов и поискового движения. Сегодня в Чувашии действует более 50 поисковых отрядов, большинство из которых — школьные. Ребята изучают историю, работают с архивами, а затем выезжают на места сражений Великой Отечественной войны. Такая работа помогает молодежи почувствовать живую связь с историей своей страны.

Воспитывать уважение к своей истории с детства

От того, каких детей мы воспитаем, зависит будущее страны. Очень важно с детства прививать чувство гордости за Родину, уважение к подвигу отцов, дедов и прадедов, — подчеркнула Салаева на встрече с жителями Вурнарского округа.

В конце апреля депутат встретила в Госдуме школьников из Аликовского, Красночетайского и Ядринского округов. Поездка состоялась по ее приглашению при поддержке депутата Госсовета Чувашии Владимира Свешникова.

Ребятам рассказали о работе парламента и основах законодательства. Для школьников также организовали экскурсии по Госдуме и Музею Победы на Поклонной горе.

За последние годы по приглашению депутата в Государственной Думе побывали уже пятьсот школьников из Чувашии. Для многих это становится первым знакомством со столицей страны и работой российского парламента.



Поездка в Госдуму для ветеранов АПК

Также Алла Леонидовна регулярно приглашает в Государственную Думу и представителей старшего поколения. Недавно Москву посетили ветераны агропромышленного комплекса Чувашии. Для многих эта поездка стала исполнением давней мечты.

По словам депутата, такие встречи помогают людям почувствовать свою сопричастность к жизни страны и увидеть, как принимаются важнейшие государственные решения.



Поддержка ветеранов и семей участников СВО

Накануне Дня Победы депутат посетила школу № 54, где состоялась встреча с ветераном Великой Отечественной войны, заслуженным врачом Чувашии Михаилом Сорокиным.

Михаилу Григорьевичу исполнилось 100 лет. Более 60 лет он посвятил медицине.

По словам ветерана, несколько лет назад он обратился к депутату за помощью после того, как из-за протекающей крыши пострадала квартира. Вопрос удалось решить оперативно.

Алла Леонидовна для нашей семьи — настоящий ангел-хранитель. Она всегда внимательно относится к людям и никогда не остается в стороне, — рассказал сын ветерана Геннадий Сорокин.

Во время встречи депутат поздравила ветерана и школьников с Днем Победы и призвала молодежь брать пример со старшего поколения.

Еще одна встреча прошла в семье участника СВО с позывным «Космос». Во время разговора супруги рассказали, что единственная проблема — место в детском саду для младшего сына Мирослава находится далеко от дома.

Депутат сообщила, что вопрос уже решен: ребенок сможет ходить в детский сад рядом с домом.

После встречи Алла Салаева отметила, что как руководитель проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» видит, что меры поддержки действительно помогают семьям участников СВО.

Когда защитник знает, что его семья окружена заботой, ему спокойнее выполнять свой долг, — подчеркнула она.



Сохранить историческую память

Еще одно важнейшее направление — сохранение исторической памяти. Одним из символов этой работы стал мемориал «Строителям безмолвных рубежей». Алла Салаева вместе с председателем Союза женщин Чувашии Натальей Николаевой выступила одним из инициаторов его создания.

Долгое время история строительства Сурского и Казанского рубежей оставалась малоизвестной. Ситуация изменилась после инициативы главы Чувашии Олега Николаева, который в 2020 году поручил глубже изучить эту тему и увековечить память строителей оборонительных рубежей.

Сегодня мемориал стал одной из главных патриотических площадок республики. Здесь горит Вечный огонь, доставленный из Александровского сада в Москве. Автоколонну с огнем жители городов встречали со слезами на глазах.

Еще один мемориальный комплекс появился в деревне Ураево-Магазь Чебоксарского округа. Здесь созданы Аллея героев, парк, часовня и Вечный огонь.

Нам не хватало только военной техники. Я обратился к Салаевой, и она сразу поддержала нашу просьбу. В итоге Министерство обороны выделило для комплекса три пушки. Для нас это большое событие, — рассказал инициатор проекта Христофор Макаров.



Чувашия чтит своих героев

Для нас важно, чтобы имена защитников страны были рядом с детьми — в школах, в городах, в повседневной жизни. Проект «Доска героев» — это дань уважения людям, которые защищали Родину, — подчеркнула Алла Салаева на открытии мемориальных досок Героям Советского Союза.

В преддверии Дня Победы в Чебоксарах открыли памятные доски Героям Советского Союза Михаилу Карпееву и Ивану Герасимову. Церемонии прошли в гимназии № 4 и школе № 23.

Проект реализуется при поддержке партии «Единая Россия» и при личном участии депутата Госдумы. Несколько лет назад Алла Салаева обратилась к председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому с предложением установить на школах памятные доски героям, которые там учились. Инициативу поддержали. В Чувашию уже передано 15 мемориальных досок.

А. Кряжинов.