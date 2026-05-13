Шумерля вновь осталась без главы

13 мая в администрации Шумерлинского муниципального округа прошло очередное заседание окружного Собрания депутатов. Главным вопросом повестки дня стало рассмотрение досрочного прекращения полномочий главы округа. Депутаты поддержали решение Альберта Ксенофонтова об отставке по собственному желанию.

До назначения нового главы временное исполнение его обязанностей возложено на первого заместителя — начальника управления по благоустройству и развитию территорий Ольгу Краснову.

В связи с досрочным прекращением полномочий также были рассмотрены вопросы, связанные с выплатой единовременного поощрения, премий и компенсаций Альберту Ксенофонтову, возглавлявшему округ на протяжении последних шести месяцев.



«Работа главой округа — это, прежде всего, огромная ответственность перед людьми. Я искренне благодарю Главу Чувашии Олега Николаева за доверие и всестороннюю поддержку наших инициатив. Выражаю признательность правительству республики и депутатскому корпусу за конструктивный диалог и помощь в решении сложных задач. Особые слова благодарности выражаю жителям Шумерлинского округа. Ваша поддержка, наказы и даже конструктивная критика всегда были для меня главным ориентиром. Всё, чего нам удалось достичь, — это наша общая победа. Спасибо за ваше неравнодушие и любовь к родной земле!» — написал Альберт Ксенофонтов в своем тг-канале.

«Главная» история Шумерли

Владислав Садырга — декабрь 1991—декабрь 1996 (5 лет).

Александр Коротков — декабрь 1996—январь 2001 (4 года 1 месяц).

Владислав Садырга — январь 2001—июнь 2008 (7 лет 5 месяцев).

Алексей Зименков — июль 2008 — 2010 (более 2 лет).

Андрей Броницын — ноябрь 2010—декабрь 2011 (1 год 1 месяц).

Сергей Новичков — январь 2012—декабрь 2013 (1 год 11 месяцев).

Любовь Дмитриева — февраль 2014 — май 2015 (1 год 3 месяца).

Александр Зиновьев — июль 2015—июль 2017 (2 года).

Алексей Григорьев — октябрь 2017—март 2020 (2 года 5 месяцев).

Валерий Шигашев — апрель 2020—январь 2023 (2 года 9 месяцев).

Эдуард Васильев — март 2023—август 2025 (2 года 5 месяцев).

Альберт Ксенофонтов — ноябрь 2025 — май 2026 (6 месяцев).

Татьяна Александрова.