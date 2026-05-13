Число оснований для выдворения мигрантов вырастет почти вдвое

В России будет почти вдвое расширен список оснований для выдворения иностранных граждан из России. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

Пока что в Кодексе об административных правонарушениях выдворение предусмотрено по 22 статьям — среди них, например, незаконный оборот наркотиков, пропаганда педофилии и смены пола, нарушение иммиграционных правил и ряд других проступков. По статистике МВД, только за 2025 год из России было выдворено 72 тысячи иностранных граждан за различные нарушения закона. В марте 2026 года эта цифра составила почти 14 тысяч человек.

Согласно новому законопроекту, перечень административных правонарушений, за которые мигрантов могут отправить домой, увеличится с 22 до 43 статей. В этот список войдут:

нарушение общественного порядка;

неподчинение требованиям сотрудников полиции или Росгвардии при исполнении ими служебных обязанностей;

действия, мешающие работе объектов жизнеобеспечения, транспорта, социальной инфраструктуры или движению пешеходов и транспорта;

распространение в интернете информации, унижающей человеческое достоинство и противоречащей общественной нравственности;

публичная дискредитация Вооруженных сил РФ, а также призывы к введению или продлению санкций против России, ее граждан или компаний.

Помимо выдворения, нарушителей будут штрафовать.

Тем же законопроектом увеличивается размер штрафа за ряд проступков со стороны мигрантов. За нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания, незаконную трудовую деятельность, предоставление ложных сведений при миграционном учете штраф составит от 4 до 7 тысяч рублей — вместо нынешнего диапазона от 2 до 5 тысяч. Если речь идет о Москве, Санкт-Петербурге либо Московской или Ленинградской областях, то штраф будет еще выше — от 7 до 9 тысяч рублей.

