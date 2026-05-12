Вступили в силу новые правила сдачи на права

Сегодня, 12 мая, вступили в силу новые правила приема экзаменов в ГИБДД на права. Главная новация — установление срока сдачи практического экзамена после успешной сдачи теории.

До сих пор в правилах был прописан только срок действия сдачи теории — 180 дней. А вот срок назначения приема практического экзамена прописан не был. Между тем, в регламенте МВД такой срок был указан — 45 рабочих дней. Бывало, что кандидатам в водители, которые уже успешно сдали теорию, назначали сдачу практики на дороге через 4 а то и 5 месяцев. Очевидно, что за это время кандидат мог и подзабыть навыки вождения. А кроме того, у него не оставалось шансов на пересдачу, если практику он завалит.

Новые правила заставят назначать практический экзамен до истечения 60 суток.

Однако появились и некоторые ограничения. А именно, если гражданин пытался несколько раз сдать практику, но не смог, а с момента сдачи «теории» прошло более полугода, то теоретическую часть экзамена надо будет сдать заново.

Что касается теоретического экзамена, то там тоже есть поправки. Если кандидат решит воспользоваться подсказками со стороны, например, использует на экзамене средства связи, фото, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, скрытые микрофоны или камеры, с помощью которых пытаются дистанционно получить ответы от «помощников», то ему не сдать экзамен. Более того, в следующий раз он будет допущен до экзамена только через год.

