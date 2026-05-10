Несвоевременно вывозится мусор? Зафиксируйте нарушение

Если твердые коммунальные отходы не вывозятся своевременно, Минприроды Чувашии рекомендует следующий алгоритм действий:
- Составить акт о нарушении (форму можно скачать на сайте Минприроды). Акт должен содержать сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес), об объекте, на котором образуются ТКО и в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект, которым обладает сторона, направившая акт), о нарушении соответствующих пунктов договора (невывоз в течение какого времени) и другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки. Без оформленного акта подтвердить факт нарушения непросто. Это действенный инструмент контроля и наведения порядка.
- Пригласить представителя регионального оператора. При его неявке акт подписывают не менее двух незаинтересованных лиц (соседей или представителей УК).
- Сделать фото или видео с привязкой к месту и времени.
- В течение 3 рабочих дней направить акт оператору с уведомлением о получении, указав разумный срок устранения.
- Копию акта (и возражения при их наличии) направить в Минприроды Чувашии.