Как правильно выбирать саженцы

Закладка сада — одно из самых ответственных мероприятий для садовода, а весна — время для покупки саженцев.

Подобрав культуру, удостоверьтесь, что выбранный сорт включён в Государственный реестр селекционных достижений (на сайте gossortrf.ru). Реестр содержит только проверенные сорта, которые успешно прошли испытания на урожайность и устойчивость к болезням, вредителям и погодным условиям. Если сорта нет в реестре, значит, он не проходил испытаний и покупать такой посадочный материал не стоит. Выбирая сорта, нужно отдавать предпочтение районированным, то есть допущенным к использованию в Среднем Поволжье.



При покупке необходимо спросить у продавца документы, подтверждающие сортовые и посадочные качества. В них указаны: наименование вида посадочного материала, культуры, помологического сорта, наименование и адрес хозяйства (поставщика), категория посадочного материала и товарный сорт, возраст посадочного материала, номер партии, число посадочного материала в партии, посадочные качества: длина и количество разветвлений корневой системы, диаметр ствола, состояние надземной системы, состояние корневой системы, наличие вредителей, болезней, карантинных объектов и наличие механических повреждений.



Многие дачники выбирают наиболее рослые деревца в надежде, что они быстрее вырастут и раньше начнут плодоносить. Но на самом деле такие саженцы (как правило, трёх-четырёхлетки) не только не начнут плодоносить раньше, но и будут отставать в развитии от более молодых растений. У взрослых саженцев уже образована мощная корневая система, которую невозможно выкопать из земли, не повредив её. Лучше всего при покупке выбирать саженцы яблони и груши двухлетнего возраста, а сливу, абрикос и вишню лучше высаживать однолетками.



Обязательно оценивайте внешний вид саженца с открытой корневой системой: корни должны расти во все стороны, не иметь повреждений, иметь светлую окраску, быть упругими, при сгибе не ломаться, не трескаться. Саженец должен быть без листьев, иначе растение быстро теряет влагу.

При выборе саженца с закрытой корневой системой желательно осмотреть контейнер. В нём всегда имеются отверстия, через которые должны быть видны корни, имеющие здоровый светлый цвет.



Приобретая саженцы плодовых, декоративных и цветочных культур в непроверенных местах, вы рискуете занести на свой участок опасные карантинные объекты. Среди них — бактериальный ожог плодовых культур, калифорнийская щитовка и даже скрытые формы вирусных инфекций. Такие заболевания могут не только погубить молодые растения, но и распространиться на весь сад, нанося непоправимый урон будущему урожаю. Приобретайте саженцы только в специализированных магазинах и питомниках.



