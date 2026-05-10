Главные правила подготовки дачи к летнему сезону

Большинство дачных домиков грызунопроницаемы, поэтому весной садоводы сталкиваются не только со скопившейся за зиму пылью, но и с явными следами пребывания мышей. Поэтому дачный отдых требует соблюдения определенных правил гигиены, учитывая риск заражения такими инфекциями, как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС).

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – тяжелое инфекционное заболевание, протекающее с повышением температуры тела, общей интоксикацией, поражением почек, кровеносных сосудов и других органов. Основным источником инфекции являются мелкие млекопитающие (рыжая полевка). Заболевания людей могут возникать в любое время года, но наиболее часто регистрируются летом и осенью. Передача инфекции человеку происходит различными путями. Основной путь — воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Алиментарный путь – при употреблении пищевых продуктов и воды, инфицированных выделениями грызунов. Контактный – при укусе человека инфицированным грызуном.



В настоящее время ГЛПС остается самым распространенным природно-очаговым заболеванием вирусной этиологии в Чувашской Республике. С момента заражения до появления первых признаков заболевания обычно проходит 2-3 недели, но иногда инкубационный период может удлиняться до 45 дней. Первые симптомы неспецифичные: резко повышается температура тела до 38-40° C, которая сопровождается головной болью, ознобом, тошнотой, ломотой во всем теле, болью в горле и воспалением лимфатических узлов. Как правило, эти симптомы все путают с ангиной или обычной простудой. Чуть позже присоединяются боли в пояснице и животе, снижение остроты зрения, болезненность в глазных яблоках, может появиться мелкопятнистая сыпь, которая часто группируется в виде полос, напоминающих удар хлыста. В тяжелых случаях возможен летальный исход, поэтому очень важно обратиться к врачу вовремя. Больной человек для окружающих не заразен, переболевший приобретает стойкий иммунитет.



Чтобы избежать заражения, выполняйте правила профилактики. При выезде на садово-огородные участки необходимо проветрить дачные помещения, провести влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, просушить постельные принадлежности на солнце в течение 2-3 часов, продезинфицировать всю имеющуюся на даче посуду, очистить дачную и прилегающую к ней территорию от мусора, сухостоя, валежника, который может служить для грызунов источником корма или убежищем.



Регулярно мойте руки водой с мылом, особенно перед едой и после контакта с почвой или животными. Не рекомендуется в открытом доступе оставлять продукты, которые могут привлечь грызунов и привести к загрязнению. Хранить пищевые продукты необходимо в недоступных для грызунов местах и в герметичных емкостях. Ни в коем случае нельзя употреблять в пищу продукты, поврежденные грызунами, и не употреблять воду из открытых водоемов.

При появлении признаков заболевания ГЛПС немедленно обращайтесь к врачу!

Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашии.

Фото: apkrb.info