Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Уважаемые жители Шумерлинского округа!



Примите искренние поздравления с праздником – Днём Великой Победы!



81 год отделяет нас от победного мая 1945-го. В нём – вся сила духа, самоотверженность и несгибаемая воля нашего народа, сумевшего сплотиться в борьбе против фашизма и ценой колоссальных жертв отстоять свободу Родины.



Бережно храня фотографии военных лет, возлагая цветы к обелискам и мемориалам, повязывая георгиевскую ленту, мы всегда ощущаем неразрывную связь с поколением героев, стремимся быть достойными их памяти и чести. Мы помним и гордимся подвигом наших предков!



От всей души желаем здоровья, светлых и долгих дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких! С праздником! С Днём Великой Победы!



Правление корпорации «Проект-Техника» и руководство АО «ШЗСА».