Дорогие ветераны и труженики тыла!

Уважаемые коллеги, жители Шумерлинского муниципального округа!

Поздравляю вас с великим праздником – Днём Победы!



9 Мая — это дата, в которой воедино слились гордость за героический подвиг нашего народа и глубокая скорбь о тех, кто не вернулся с полей сражений. Мы преклоняемся перед мужеством фронтовиков и самоотверженностью тружеников тыла.



В годы войны промышленность стала вторым фронтом. На заводах и фабриках, в цехах и у станков ковалось оружие Победы. Этот пример стойкости и верности долгу является для нас, современных промышленников, главным ориентиром. Мы понимаем, что сегодня наш созидательный труд – это залог безопасности, суверенитета и процветания нашей Родины.



От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия в семьях и уверенности в завтрашнем дне.



Пусть память о Победе вдохновляет вас на новые свершения!



Генеральный директор АО «КАФ» Алексей Зименков.