Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Уважаемые жители Шумерлинского муниципального округа!



От всей души поздравляю вас с самым величественным и священным праздником в истории нашей страны — Днём Великой Победы!



9 Мая — это дата, которая объединяет все поколения россиян. Это символ беспримерного героизма, несгибаемой воли и духовного единства нашего народа. В этот день мы склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений, и выражаем безграничную благодарность нашим дорогим ветеранам.



Шумерлинская земля внесла свой неоценимый вклад в Победу. Наши земляки доблестно сражались на всех фронтах, проявляя отвагу в самых ожесточенных боях. Не менее героическим был труд тех, кто ковал победу в тылу: на полях, лесозаготовках, у заводских станков и при строительстве Сурского оборонительного рубежа. Ваша самоотверженность — это вечный пример истинного патриотизма для нас и наших детей.



Сегодня, в условиях новых вызовов, подвиг наших дедов и прадедов приобретает особое значение. Он служит нам опорой, помогает преодолевать трудности и вдохновляет на созидательный труд во имя процветания нашего округа, республики и всей России. Мы свято чтим заветы победителей и делаем всё, чтобы память о той великой весне жила вечно.



Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за мирное небо, за жизнь, за нашу свободу! Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы близких.



Уважаемые шумерлинцы! Пусть в каждой семье царят мир, согласие и благополучие. Пусть гордость за нашу Родину всегда живет в ваших сердцах!

С праздником! С Днём Великой Победы!



Глава Шумерлинского муниципального округа Альберт Ксенофонтов.