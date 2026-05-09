Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!



9 Мая – священная дата в истории нашей страны, символ беспримерного мужества, единства и силы духа народа. В этот день мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем подвиг воинов-освободителей и тружеников тыла, которые отстояли свободу и независимость Родины, подарив нам мирное будущее. Только из города Шумерли и Шумерлинского района ушли на фронт более 11 тысяч человек, почти половина из них сложили головы на полях сражений, пропали без вести. В числе фронтовиков – пять Героев Советского Союза.



Наш долг – бережно хранить память о героизме предков, быть достойными их подвига, укреплять мощь и авторитет России, обеспечивать безопасность и процветание Отечества. Пусть связь поколений остается нерушимой, а патриотизм и любовь к Родине всегда служат опорой для новых свершений.



Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой!

С Днём Великой Победы!



Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов.