Дорогие земляки, уважаемые ветераны и труженики тыла!

От всего сердца поздравляю вас со священным праздником — Днём Победы!



9 Мая — это особая дата в судьбе нашей Родины, день, когда боль утрат сливается с безмерной гордостью за подвиг нашего народа.



Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась эта Победа. Из маленькой, но крепкой духом Чувашии на фронт ушли более 208 тысяч сыновей и дочерей. Почти каждый второй не вернулся домой. Наши земляки стояли насмерть под Москвой и Сталинградом, защищали блокадный Ленинград, освобождали Европу.



Низкий поклон вам, уважаемые труженики тыла. Именно здесь, на берегах Волги, женщины, старики и подростки, недоедая и недосыпая, ковали щит Победы. Эвакуированные заводы с колес выдавали продукцию для фронта.



Сегодня наш общий долг — сохранить историческую правду и передать память о подвиге земляков подрастающему поколению. Вечная слава героям-победителям!

С Днём Великой Победы! Мира, добра и благополучия каждому дому в нашей родной Чувашии!



Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики Виктор Горбунов.