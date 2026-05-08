Шумерля стала центром спортивных баталий

2-3 мая в городской спортшколе и плавательном бассейне «Олимпа» состоялись первенство и чемпионат Чувашии по полиатлону (четырёхборье с бегом). Состязания проводились в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» и марафона «Сила России».

Представители различных спортивных клубов и учебных заведений республики продемонстрировали свои силы, выносливость и волю к победе в четырех дисциплинах. Победители и призеры определялись по сумме очков всех видов испытаний в возрастных категориях 12-13, 14-15 и 16-39 лет и старше.



Атлеты показали высокие результаты в плавании на 50 и 100 м, в стрельбе из винтовки, в беге на 60, 1000, 2000 м. Спортсмены Шумерлинского муниципального округа выступили блестяще: в общекомандном зачете команда Шумерли завоевала 2 место, в личном зачете среди девушек и юношей 2011—2012 гг. р. 1 место у Кристины Александровой, 2 место у Ксении Кирюшиной, 3 место у Арсения Эзейкина; среди юношей 2010—2009 гг. р. 3 почетное место завоевал Алексей Микушкин.



Сектор физкультуры и спорта администрации Шумерлинского округа.