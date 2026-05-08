«Прожектор»: взгляд изнутри и дорога в будущее

Ровно 10 лет назад, 3 мая 2016 года, на Международном фестивале юношеских СМИ «Волжские встречи» мне пришла идея, которая сначала показалась дерзкой, а потом – неизбежной: в Шумерле должна появиться своя детская медиастудия, и не просто кружок по интересам, а настоящий работающий телецентр, где дети сами делают новости. Так родился «Прожектор».

Сначала — энтузиазм, съёмки на старые видеокамеры, монтаж ночами на ноутбуках. Потом — первые победы, первые выпускники, первая благодарность от родителей, которые увидели, как их дети превращаются в уверенных в себе юных журналистов. За 10 лет через наши руки прошло более 300 выпускников! Они сейчас учатся в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и других городах. Многие выбрали профессии, связанные с медиа, работают в пресс-службах, ведут свои блоги. Но главное — они остаются в «Прожекторе» душой. Присылают весточки, приходят в гости, помогают нынешним ребятам. Это наша главная гордость и главная награда.



Но «Прожектор» — это не только история про вдохновение. Это ещё и история про системную работу и серьёзную поддержку. За последние два года мы реализовали два больших проекта при поддержке грантов на развитие гражданского общества Чувашской Республики и Фонда президентских грантов.



Первый грант (2023—2024 годы) – на реализацию проекта «Мобильный молодёжный телецентр для работы с детьми группы риска» — позволил приобрести автомобиль, который мы превратили в мобильную телестудию. Это дало нам невероятную свободу: мы перестали ждать, когда кто-то привезёт детей на съёмку, сами выезжаем туда, где происходит событие. Что мы сделали за это время? Провели больше ста занятий по журналистике и кинематографии, организовали 30 творческих командировок по Чувашской Республике и за её пределы. Мы побывали в Козловке, Ядрине, Мариинском Посаде, Шоршелах, Чебоксарах, даже в Москве на выставке «Россия». Снимали сюжеты об усадьбе Лобачевского, Сурском оборонительном рубеже, рок-концерте «Рок против наркотиков». Выпустили 10 полноценных телевизионных программ, которые вышли в эфир на местном телеканале и в социальных сетях. Внедрили систему наставничества, где более опытные юнкоры из старших групп помогают младшим.



Второй грант (2024—2025 годы) — на реализацию проекта «Открытие Дома детской журналистики в городе Шумерле» — стал уже инфраструктурным прорывом. Мы не просто передвигались по городу — мы создали стационарную точку притяжения. На территории эколого-биологического отдела ДДМТ (ул. Маршала Жукова, 9) мы установили детскую телестудию. Это первое и единственное в Чувашской Республике специализированное детское медиапространство в формате телестудии. К его реализации были привлечены профессионалы из медиасферы, в том числе руководитель регионального отделения Лиги юных журналистов Евгений Суховей. Мы разработали туристический маршрут по Шумерле, который включает посещение Дома детской журналистики. Теперь к нам могут прийти с экскурсией не только школьники, но и семьи, гости города. Провели фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Медиа в будущем», который собрал более 30 творческих объединений со всей Чувашии.



А в этом году мы подали заявку на грант Фонда Тимченко. Хотим превратить купольную конструкцию в полноценный Дом детской журналистики. В случае победы мы дооснастим студию всем необходимым: профессиональными смартфонами, микрофонами, световым оборудованием, штативами, монтажными станциями (мощными компьютерами с программным обеспечением для видеомонтажа), системой хранения оборудования и удобной мебелью для занятий, оборудованием для прямых эфиров (стриминга). Мы станем полноценным ресурсным центром детского медиатворчества. В одном месте будет всё: зона для съёмок (свет, фон, камеры), зона для монтажа (компьютеры, софт), зона для занятий и лекций (проектор, доска, удобные места) и зона для хранения техники. Журналистика, операторское мастерство, SMM, создание контента — всё с немедленной практикой в обновлённой студии. Республиканский фестиваль «Медиа в будущем» — уже на новой базе, с конкурсами, мастер-классами от профессионалов и награждением.

Регулярные прямые эфиры из Дома детской журналистики на актуальные для молодёжи темы. Это и опыт работы вживую, и публичное признание для ребят. Образовательная поездка в Москву — специальный выпуск программы «Пятиминутка» на тему «Пушкинская карта: как бесплатно приобщиться к культуре». Ребята посетят Третьяковскую галерею, музеи Московского Кремля и снимут видеогид для сверстников.



Дом детской журналистики объединяет образование, производство реального контента, событийный туризм и профориентацию. Мы не просто учим детей снимать и монтировать. Мы даём им профессию, уверенность, команду, смысл. И делаем наш город чуточку заметнее на медиакарте России.



Когда в 2016 году мне пришла в голову идея «Прожектора», я и не думала, что через 10 лет всё будет так, как сейчас. Но случилось. Случилось благодаря нашей команде. Благодаря детям, которые не побоялись взять в руки камеру, благодаря родителям, которые поверили, благодаря нашим партнёрам и грантодателям, которые поддержали нас. Через год «Прожектор» станет тем местом, куда будут стремиться попасть юные журналисты со всей республики, где мечты становятся профессией и каждый может сказать: «Я сделал это! Я в эфире!»

С днём рождения, «Прожектор»! Мы только начинаем.

Ю. Жданович, руководитель Городского детского медиацентра «Прожектор».







