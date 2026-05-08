Почему в парке такой бардак?

«Это же единственное культурное место отдыха в Шумерле и такое безобразное отношение к нему? Неужели администрация города этого не видит и не может принять меры?» — с такими вопросами возмущенная горожанка позвонила в редакцию. Сама она пенсионерка, часто выходит на пешую прогулку в парк и наблюдает поваленные апрельской бурей деревья. А ведь прошел Первомай, скоро День Победы – народ обязательно будет гулять по парку, да и праздничные программы планируются возле «Дружбы». «Знаете, это как пригласить в дом гостей, но не прибраться и выставить весь мусор на их обозрение», — с печалью в голосе завершила она.



И действительно, кадры, сделанные в середине недели в парке, подтверждают – особых подвижек там нет, разве что убраны стволы, перекрывавшие дорожки. В остальном картина, к сожалению, соответствует словам горожанки…



Редакция.







