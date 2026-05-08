Поддержка пострадавших при вражеской атаке на особом контроле

5 мая в нашей республике выдалось тревожным – сирены, предупреждающие о ракетной опасности и угрозе прилета БПЛА, выли многократно. Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре Чебоксар: 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж, повреждены. К сожалению, жертв избежать не удалось – как сообщил в своем Макс-канале Глава Чувашии Олег Николаев, погибли двое мирных жителей, 37 человек пострадали. В столице было полностью остановлено движение общественного транспорта, школы, техникумы и некоторые вузы ушли на дистант.

На заседании оперативного штаба с участием главы принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Это позволит оперативно мобилизовать все ресурсы для максимально быстрой помощи людям. 70 специалистов проводят поквартирные обходы для оценки ущерба, пункты временного размещения приняли более тысячи человек.

Пострадавшим доступны единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью – заявления принимаются через «Госуслуги» и в МФЦ. Каждая семья, потерявшая близких или жилье, взята на контроль. «Республика окажет семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку – этот вопрос на моем особом контроле», — заверил Олег Николаев. Он поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилищный фонд и социальную инфраструктуру. 6 мая территории были очищены, организована охрана, строители приступили к замене остекления и ремонту.



Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте по факту атаки украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Чувашской Республике. По данным следствия, в атаке были задействованы крылатые ракеты и не менее 8 беспилотных летательных аппаратов.



МЧС открыло круглосуточную горячую линию для жителей Чувашии. Если необходима консультация по вопросам, связанным с оказанием помощи и ликвидацией последствий ЧС, звоните по телефону (8352) 63-88-64. Звонки принимаются в любое время суток. Горячие линии организовали Минэкономразвития республики (56-52-39 и 56-52-42) и Минпромэнерго (48-96-66 с добавочным 152).

По информации из официальных источников.