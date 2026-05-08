О проблемах и перспективах

На прошлой неделе руководитель Госветслужбы Чувашии, координатор партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира» Александр Шакин посетил пункт временного содержания животных без владельцев в Шумерле.

Вопросами отлова и передержки безнадзорных животных занимается Василий Видинеев. Недавно им была получена и обустроена территория для организации полноценного пункта временного содержания. В настоящее время в пункте содержатся 35 отловленных собак, каждая из которых нуждается в заботе, ветеринарном уходе и, главное, в любящих хозяевах.



В ходе встречи были детально рассмотрены текущее состояние пункта и перспективы по его развитию. Василий Видинеев поделился планами по благоустройству территории, которые включают в себя замену устаревшего ограждения и приобретение вольеров для животных. Эти меры позволят увеличить количество мест для содержания отловленных животных и создать более комфортные условия для собак.



Александр Шакин заверил, что ведомство готово оказывать всяческую поддержку и делиться необходимыми рекомендациями для успешного решения возникающих вопросов.



По информации Госветслужбы Чувашии.