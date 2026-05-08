Общение без барьеров

В библиотеках округа стартовала республиканская программа «Кофе с полицейским», призванная укрепить доверие и наладить позитивное взаимодействие между сотрудниками правоохранительных органов и подростками.

30 апреля в центральной библиотеке в уютной неформальной обстановке на территории общения подростков «Чайковский-Экспресс» состоялась встреча с участковым, старшим лейтенантом полиции МО МВД России «Шумерлинский» Михаилом Обломовым и инспектором по делам несовершеннолетних Надеждой Козыревой.



Что самое сложное в работе с подростками? Что делать, если одноклассники затягивают в драку? Какие права есть у подростка при общении с полицейскими? Что будет, если случайно совершить нарушение? Гости ответили на эти и другие интересующие ребят вопросы, рассказали интересные случаи из практики.



Совместно с представителями полиции нам, библиотекарям, удалось создать открытую площадку для диалога, где подростки смогли больше узнать о работе полиции, получить ценные советы по безопасности и просто познакомиться с теми, кто стоит на страже порядка.



«Мы хотим, чтобы подростки видели в полицейских не только представителей закона, но и людей, готовых выслушать, понять и помочь, – говорит Раиса Самарина, заместитель директора. – Эта программа – возможность сломать барьеры и построить мост взаимопонимания между будущими поколениями и теми, кто обеспечивает безопасность нашего сообщества».



«Мы рады инициировать такое партнерство с центральной библиотекой, – отметила после встречи Надежда Козырева. — Наша цель – показать, что полиция открыта для общения и готова работать вместе для создания более безопасной и дружелюбной обстановки в Шумерлинском округе».

В этот же день подобная встреча с представителем полиции – участковым Михаилом Григорьевым прошла и в стенах Юманайской сельской библиотеки.



Программа реализуется в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины» и будет проходить регулярно, о чем будет объявлено дополнительно. К встречам приглашаются все желающие подростки в возрасте от 12 до 18 лет.



Централизованная библиотечная система Шумерлинского округа.