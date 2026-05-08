На пилораме в Шумерлинском округе выявили 6 нелегалов

В рамках очередного этапа профилактического мероприятия «Мигрант-2026» сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике совместно с ОМОН «Сувар» Росгвардии по региону проверили пилораму на территории Шумерлинского лесничества.

Переработкой древесины там занимались шестеро граждан Узбекистана, которые трудились не по специальности, указанной в их патентах. Нарушители доставлены в территориальный отдел полиции и привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ.



Проводится проверка и в отношении фирмы, нанявшей их на работу. Предприятию грозит штраф в размере до 800 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Всего же в Чувашии полицейские проверили около 3 тысяч объектов возможного пребывания иностранцев. Было выявлено 11 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и еще порядка 100 других нарушений миграционного законодательства. Среди выявленных нарушений – несоблюдение режима и правил пребывания, несоответствие заявленной цели, незаконное осуществление трудовой деятельности, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета. МВД по Чувашской Республике принято 4 решения об административном выдворении нарушителей за пределы Российской Федерации. Один из нелегалов самостоятельно покинул нашу страну, трое помещены в центр временного содержания иностранных граждан.

Кроме того, полицейскими проводится проверка по 6 материалам фиктивной постановки на миграционный учет, по одному из таких фактов возбуждено уголовное дело.

По информации МВД по Чувашии.